Фазель: Решение об участии игроков НХЛ в Олимпиаде-2018 будет принято в течение марта

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На прошлой неделе Фазель сообщил ТАСС, что проведет переговоры с членами совета IIHF и представителями команд-участниц олимпийского турнира по поводу выступления игроков НХЛ на зимней Олимпиаде.

«Вчера у нас была телефонная конференция с советом IIHF и представителями каждой из команд, участников олимпийского мужского турнира. У большинства сложилось мнение, что НХЛ, скорее всего, решит вопрос по участию своих игроков на Олимпиаде в течение марта, поскольку лиге нужно составлять расписание на следующий сезон, — сказал Фазель. — Мы также знаем, что европейским лигам и клубам также нужно уточнить этот важный вопрос до окончания текущего сезона. Однако мы не ощущаем, что было бы конструктивно устанавливать фиксированный дедлайн для того, чтобы НХЛ и профсоюз игроков лиги подтвердили свое участие в Олимпиаде».