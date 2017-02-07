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7 февраля 2017, 19:03 | Хоккей | Sports.kz

Казахстанские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал Универсиады-2017

В полуфинальном матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Чехии, пишет Sports.kz.

В полуфинальном матче Универсиады-2017 в <span class=error>Алматы</span> сборная Казахстана встретилась с командой Чехии пишет Sports.kz. Увеличить
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В первом периоде чех Дэниел Арност открыл счет, к слову — это первая пропущенная казахстанцами шайба на нынешней Универсиаде, но Константин Савенков сравнял. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Гренц и Павел Акользин поразили ворота Чехии. В третьем отрезке игры забросил шайбу Алексей Анциферов из Казахстана.

8 февраля в финале Казахстан встретится с Россией.

Казахстан — Чехия 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)

Шайбы:
0:1 — 16:14 Арност (Стестни, Кафка). В равенстве
1:1 — 17:40 Савенков (Писарев). В равенстве
2:1 — 30:59 Гренц (Михайлис, Ибрайбеков). В равенстве
3:1 — 31:43 Акользин (Савенков). В равенстве
4:1 — 42:40 Анциферов. В равенстве

Вратари: Кудрявцев — Новак
Штрафы: 6:14 (4:2, 0:6, 2:6).

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