Казахстанские хоккеисты победили Чехию и вышли в финал Универсиады-2017

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В первом периоде чех Дэниел Арност открыл счет, к слову — это первая пропущенная казахстанцами шайба на нынешней Универсиаде, но Константин Савенков сравнял. Во второй двадцатиминутке Дмитрий Гренц и Павел Акользин поразили ворота Чехии. В третьем отрезке игры забросил шайбу Алексей Анциферов из Казахстана.



8 февраля в финале Казахстан встретится с Россией.



Казахстан — Чехия 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Шайбы:

0:1 — 16:14 Арност (Стестни, Кафка). В равенстве

1:1 — 17:40 Савенков (Писарев). В равенстве

2:1 — 30:59 Гренц (Михайлис, Ибрайбеков). В равенстве

3:1 — 31:43 Акользин (Савенков). В равенстве

4:1 — 42:40 Анциферов. В равенстве



Вратари: Кудрявцев — Новак

Штрафы: 6:14 (4:2, 0:6, 2:6).