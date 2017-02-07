Ветераны клуба НХЛ «Филадельфия» проведут матч со сборной Татарстана в Казани в феврале
МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Ветераны клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия» проведут товарищеский матч со сборной Республики Татарстан 15 февраля в Казани. Об этом сообщает
пресс-служба АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов».
«Товарищеский матч между легендами мирового хоккея — игроками профессионального хоккейного клуба “Филадельфия” и сборной Республики Татарстан — пройдет в Казани 15 февраля. Известные спортсмены соберутся в спортивной столице России и подарят праздничное настроение жителям Казани. Вход на матч будет свободным», — говорится в сообщении
АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» — официальный организатор спортивных и социальных мероприятий общенационального и международного значения в Казани.
Также ветераны «Филадельфии» проведут матчи в
Клуб «Филадельфия Флайерз» был основан в 1967 году, в нынешнем году клуб проводит мероприятия в честь 50-летнего юбилея команды. В 1974 и 1975 годах клуб становился обладателем Кубка Стэнли. Наибольшую популярность клуб из штата Пенсильвания получил в середине 1970-х, когда в его составе выступали Бобби Кларк, Билл Барбер, Барри Эшби, Рик Маклейш, Берни Пэрент и др. Позднее за «Филадельфию» играли такие известные хоккеисты, как Эрик Линдрос, Рон Хекстолл, Джон Леклер, Марк Рекки, Симон Ганье и др.
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