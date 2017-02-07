Обзор дня: сумеет ли «Сочи» пробиться в плей-офф?
В КХЛ состоялся один матч, олимпийская сборная собралась на сборы перед турниром в Словакии, а Алексей Ковалев захотел поработать с национальной командах на своих условиях.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Сочинцы выиграли важный матч, по потерянным очкам обошли «Йокерит», но формально в восьмерку не попали. Теперь команде Вячеслава Буцаева предстоят три очень непростых встречи. Точнее — две, ведь к третьей все может быть кончено. Команда встретится со СКА и с ЦСКА, а беда в том, что оба коллектива хотят выиграть регулярный чемпионат и не любят отдавать очки просто так.
Матч с нижегородцами был единственным в понедельник, и можно было внимательно посмотреть, какие проблемы есть у южан. Основная — индивидуальные ошибки хоккеистов. Хорошо, что гости оказались совсем расслабленными и слишком много позволяли сопернику, но в иные дни ляп, допущенный Сергеем Кузнецовым, у которого легко забрали шайбу в зоне, мог стать роковым.
В
Но хватит ли это на фаворитов? И главное можно ли надеяться на то, что финны потеряют шесть очков? У них два матча дома с клубами из Татарстана. «Нефтехимик» тоже будет предельно сконцентрирован, а казанцы уже исчерпали лимит на безобразные матчи.
АРГУМЕНТЫ ПЕТРОВА.
Двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров вновь заговорил о том, что наши клубы зря играют шесть месяцев, разыгрывая номера посева в
Кроме того, ветеран забывает, что за победу в регулярке титул есть, а при нынешнем положении дел хоккей не был бы никому интересен с осени, ведь клубы находятся в неравных условиях и никто бы не следил за чемпионатом, где все заранее решено.
Сейчас мощная интрига за место в
ОЛИМПИЙСКИЙ СБОР.
Пока мы так и не можем понять, для чего создана олимпийская сборная. Нет, Олег Браташ попытался объяснить: игроки получают международный опыт, а некоторые потом переходят в национальную команду. Но не решить ли этот вопрос другим способом? Например, сделать длинный и полноценный чемпионат с сильными соперниками и включить туда, например, Лигу чемпионов?
Есть, конечно, и положительные моменты. Например, мы можем понять, кого тренеры считают ближайшим резервом. Но иногда кажется, что некоторых хоккеистов зовут не проверить, а просто забить состав. Конечно, Артем Гареев с 18 шайбами за сезон заслужил, чтобы на него посмотрели внимательней. Но Вячеслав Лещенко из «Спартака» сезон провалил, да и Дмитрию Юдину с Глебом Корягиным сейчас похвастаться нечем. Все это
УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОВАЛЕВ.
В России есть два
Ездить и смотреть хоккеистов ему не интересно, а вот работать с собравшимися — самое то. При этом мы совершенно не знаем, какой из Ковалева тренер. Последнее, что мы помним об Алексее в России, это странное выступление за «Атлант», весьма скандальное, ведь его даже отстранили от работы с командой и запретили заходить в раздевалку.
Последнее время Ковалев работает в Швейцарии, чаще всего о нашем хоккее говорил весьма пренебрежительно, а тут захотел помочь. Но чем? Научить тому, что он умел на льду, невозможно, а человеческие качества Ковалева нуждаются в оценке.
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Максим ОСИПОВ «Торпедо».
Перед поездкой в сборную провел очень плохой матч, завершив его с показателем полезности — «-2».
Илья ПРОСКУРЯКОВ «Торпедо».
Пропустил три шайбы после 12 бросков и был заменен.
Николай ЖЕРДЕВ «Торпедо».
Все попытки атаковать легко прерывались защитой «Сочи».
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