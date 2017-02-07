Обзор дня: сумеет ли «Сочи» пробиться в плей-офф?

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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Сочинцы выиграли важный матч, по потерянным очкам обошли «Йокерит», но формально в восьмерку не попали. Теперь команде Вячеслава Буцаева предстоят три очень непростых встречи. Точнее — две, ведь к третьей все может быть кончено. Команда встретится со СКА и с ЦСКА, а беда в том, что оба коллектива хотят выиграть регулярный чемпионат и не любят отдавать очки просто так.

Матч с нижегородцами был единственным в понедельник, и можно было внимательно посмотреть, какие проблемы есть у южан. Основная — индивидуальные ошибки хоккеистов. Хорошо, что гости оказались совсем расслабленными и слишком много позволяли сопернику, но в иные дни ляп, допущенный Сергеем Кузнецовым, у которого легко забрали шайбу в зоне, мог стать роковым.

В атаке-то все более-менее неплохо. Андре Петтерсон — очень приличный легионер, способный мыслить нестандартно. Есть неплохое сдерживающее звено с Александром Мерескиным в центре. Они пропустили, но еще больше помешали сопернику. Раскрывается Павел Падакин, вернул прошлогоднюю форму Илья Крикунов.

Но хватит ли это на фаворитов? И главное можно ли надеяться на то, что финны потеряют шесть очков? У них два матча дома с клубами из Татарстана. «Нефтехимик» тоже будет предельно сконцентрирован, а казанцы уже исчерпали лимит на безобразные матчи.

АРГУМЕНТЫ ПЕТРОВА.

Двукратный олимпийский чемпион Владимир Петров вновь заговорил о том, что наши клубы зря играют шесть месяцев, разыгрывая номера посева в плей-офф, а титул нужно давать по итогам регулярного чемпионата. Просто интересно его послушать, если бы ЦСКА находился на 8−11 местах в турнирной таблице. Наверное, все бы изменилось.

Кроме того, ветеран забывает, что за победу в регулярке титул есть, а при нынешнем положении дел хоккей не был бы никому интересен с осени, ведь клубы находятся в неравных условиях и никто бы не следил за чемпионатом, где все заранее решено.

Сейчас мощная интрига за место в плей-офф, на «Западе» клубы бьются за выгодное положение в первом раунде. И потому на игру в Сочи пришло семь тысяч зрителей, а в Новосибирске все время были аншлаги. Представьте, что СКА и ЦСКА ушли вперед и разыгрывали бы титул. Кто бы ходил на остальные игры? Ах да, болельщики в ЦСКА никогда не считались чем-то важным. Там легко мирятся с пустыми трибунами. Но рано или поздно такие клубы отомрут.

ОЛИМПИЙСКИЙ СБОР.

Пока мы так и не можем понять, для чего создана олимпийская сборная. Нет, Олег Браташ попытался объяснить: игроки получают международный опыт, а некоторые потом переходят в национальную команду. Но не решить ли этот вопрос другим способом? Например, сделать длинный и полноценный чемпионат с сильными соперниками и включить туда, например, Лигу чемпионов?

Есть, конечно, и положительные моменты. Например, мы можем понять, кого тренеры считают ближайшим резервом. Но иногда кажется, что некоторых хоккеистов зовут не проверить, а просто забить состав. Конечно, Артем Гареев с 18 шайбами за сезон заслужил, чтобы на него посмотрели внимательней. Но Вячеслав Лещенко из «Спартака» сезон провалил, да и Дмитрию Юдину с Глебом Корягиным сейчас похвастаться нечем. Все это из-за того, что мы считаем будто специальные тренировки, сборы действительно помогают нам добиться успеха.

УДИВИТЕЛЬНЫЙ КОВАЛЕВ.

В России есть два по-настоящему странных хоккеиста, которые иногда даже пугают своими заявлениями. Илья Брызгалов — безусловный номер один. Тут он недавно сообщил, что планирует вернуться в НХЛ. Думаю, что мы это будем слышать еще лет пять. Номер два — Алексей Ковалев. Он заявил, что хотел бы поработать тренером сборной России. Причем, сразу ставит условия.

Ездить и смотреть хоккеистов ему не интересно, а вот работать с собравшимися — самое то. При этом мы совершенно не знаем, какой из Ковалева тренер. Последнее, что мы помним об Алексее в России, это странное выступление за «Атлант», весьма скандальное, ведь его даже отстранили от работы с командой и запретили заходить в раздевалку.

Последнее время Ковалев работает в Швейцарии, чаще всего о нашем хоккее говорил весьма пренебрежительно, а тут захотел помочь. Но чем? Научить тому, что он умел на льду, невозможно, а человеческие качества Ковалева нуждаются в оценке.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Максим ОСИПОВ «Торпедо».

Перед поездкой в сборную провел очень плохой матч, завершив его с показателем полезности — «-2».

Илья ПРОСКУРЯКОВ «Торпедо».

Пропустил три шайбы после 12 бросков и был заменен.

Николай ЖЕРДЕВ «Торпедо».

Все попытки атаковать легко прерывались защитой «Сочи».