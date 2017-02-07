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7 февраля 2017, 8:26 | Хоккей | ТАСС

Сосина: Судьи в хоккейном финале Универсиады-2017 были на стороне канадок

АЛМА-АТА, 7 февраля. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Женской сборной России по хоккею в финале Универсиады 2017 года пришлось противостоять не только яростной игре соперниц из Канады, но и необъективным решениям судей, которые раз за разом оставляли российскую команду в меньшинстве. Об этом сообщила ТАСС капитан сборной России Ольга Сосина.

Накануне россиянки обыграли канадок со счетом 4:1 судьи выписали россиянкам 42 минуты штрафа а соперницам — 12. Увеличить
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Накануне россиянки обыграли канадок со счетом 4:1, две шайбы забросила Сосина.

«Мы очень долго играли в меньшинстве, но сумели выстоять, ни разу не пропустив, — заметила Сосина. — Причина наших постоянных удалений по ходу матча кроется не в грубости — судьи нас откровенно давили. Но, как говорится, нас бьют, а мы крепчаем. Я играла с Канадой в финале и прошлой Универсиады, но тогда судейство было адекватным, а здесь мы играли, можно сказать, против шестерых полевых игроков».

Судьи выписали россиянкам 42 минуты штрафа, а хоккеисткам Канады — 12.

«Сложнее всего пришлось нам в конце второго и начале третьего периодов, когда мы очень долго играли трое против пятерых, — призналась собеседница агентства. — Это был переломный момент, но мы выстояли, а потом и забросили. Огромное спасибо хочется сказать зрителям. Поддержка была просто колоссальная, в нашей победе есть и их заслуга».

7 февраля пройдет в рамках Универсиады состоится полуфинал мужских хоккейных сборных России и Канады.
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