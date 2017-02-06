Российские хоккеистки обыграли команду Канады в финале Универсиады в Алма-Ате
МОСКВА, 6 фев —
Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в финале зимней Универсиады в Алма-Ате.
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Финал, прошедший в понедельник, завершился победой россиянок со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Шайбами в составе победительниц отметились Ольга Сосина (на 12-й и 36-й минутах), Людмила Белякова (19) и Алевтина Штарева (52). У Канады на 32-й минуте забросила Кейти Эпперсон.
В матче за бронзу американки обыграли сборную Китая — 3:0.
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