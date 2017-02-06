Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28681901/
6 февраля 2017, 20:04 | Хоккей | Р-Спорт

Российские хоккеистки обыграли команду Канады в финале Универсиады в Алма-Ате

МОСКВА, 6 фев — Р-Спорт. Женская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в финале зимней Универсиады в Алма-Ате.

Женская сборная России по хоккею обыграла команду Канады в финале зимней Универсиады в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Финал, прошедший в понедельник, завершился победой россиянок со счетом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0). Шайбами в составе победительниц отметились Ольга Сосина (на 12-й и 36-й минутах), Людмила Белякова (19) и Алевтина Штарева (52). У Канады на 32-й минуте забросила Кейти Эпперсон.

В матче за бронзу американки обыграли сборную Китая — 3:0.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Студенты и академики

Студенты и академики

Мужская студенческая сборная Казахстана считается одной из фаворитов Всемирной Универсиады. Насколько хоккейный турнир Всемирной Универсиады объективно отражает уровень развития хоккея с шайбой в стране?
Еще 5 новостей  Все новости
6 февраля

Врач о том, почему мужчинам нельзя заниматься сексом перед соревнованиями

Зрители освистали исполнительницу гимна РФ, забывшую слова. Видео

«Шубенков, верни 4 миллиона»: как уникальный атлет превратился в предателя