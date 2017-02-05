Хоккеисты «Динамо-Молодечно» победили «Юность» в экстралиге

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Для лидера турнирной таблицы встреча в Минске началась привычно в текущем сезоне: столичная команда первой открыла счет. Однако соперники из «Динамо-Молодечно» уверенно провели второй и третий периоды, победив в итоге 5:2. Подопечным Дмитрия Кравченко удалось взять реванш у команды Михаила Захарова за поражение (0:5) несколькими днями ранее.

Неудача «Юности» помогла гродненскому «Неману» приблизится в турнирной таблице к минскому клубу. Ледовая дружина Сергея Пушкова обыграла в Солигорске «Шахтер» — 2:0. Точные броски на 2-й и 4-й минутах первого периода встречи нанесли Янне Лакконен и Михаил Стефанович.

В другом матче подгруппы А «Гомель» был сильнее жлобинского «Металлурга» — 4:1.

Турнирная таблица подгруппы А: 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Ю 1."Юеталлург — 51/38.

Матчи в подгруппе Б завершились со следующими результатами: «Беларусь U-20» — «Брест» — 4:0, «Могилев» — «Лида» — 0:7, «Химик-СКА» — «Витебск» — 5:1.

Турнирная таблица подгруппы Б: 1."Юида — 68/38. 2. 1."Ю 1."Юогилев — 28/38; 5. 1."Юрест — 25/38.

Очередные матчи в экстралиге состоятся 13 февраля.