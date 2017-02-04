Студенты и академики
Мужская студенческая сборная Казахстана считается одной из фаворитов Всемирной Универсиады. Насколько хоккейный турнир Всемирной Универсиады объективно отражает уровень развития хоккея с шайбой в стране?
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Имиджевые мероприятия зачастую нашими спортивными (и не только) чиновниками рассматриваются, как возможность показать всему миру мощь и потенциал страны в той или иной сфере. Спорт всегда являлся самой эффективной рекламой на международной арене, поэтому Всемирная Универсиада преподносится обычным гражданам Казахстана как событие вселенского масштаба. А особая миссия возложена на мужскую сборную Казахстана по хоккею с шайбой, которая разгромила всех своих соперников на групповом этапе и уже многими букмекерами рассматривается как главный фаворит хоккейного турнира. Оно и неудивительно, ведь если посмотреть на состав нашей сборной, то в ней — сплошь профессионалы, которые по уровню своего мастерства по сравнению с китайцами и шведами — даже не студенты, а академики. У многих наших сборников за плечами солидный опыт выступления на юниорских и молодежных чемпионатах Мира, а также в элитном дивизионе, не говоря уже о чемпионате Казахстана, ВХЛ, а
У нас же неудачи на чемпионатах Мира стараются сгладить и компенсировать за счет таких турниров, как Всемирная Универсиада, и преподносят обычным казахстанцам победы над студентами как очередное большое достижение казахстанского хоккея, забывая о том, что в элите по юниорам мы выступали в далеком 2003 году в Ярославле, а по молодежке — в 2009 году в столице Канады. С тех пор о возвращении в элиту никто и не смеет заикнуться. Таков уровень притязаний наших чиновников и функционеров — стабильное место в первом дивизионе.
А если учесть, что студенческий хоккей в нашей стране отсутствует как таковой, то говорить о доминировании среди студентов смешно. Если бы в нашей стране систематически проводились межвузовские соревнования по хоккею с шайбой, где выявлялись бы сильнейшие из числа студентов, для которых хоккей с шайбой является скорее увлечением, нежели источником заработка, — тогда другое дело. Да и победа на домашней Универсиаде вряд ли станет катализатором развития именно студенческого хоккея. 40 миллиардов тенге затрачено на строительство новой арены в южной столице, хотя гораздо рациональнее было бы потратить эти миллиарды на модули и катки в регионах и районных центрах, а самое главное — сделать их доступными. В том числе — для студентов. Тогда можно было бы развивать массовый спорт и смело утверждать о том, что профессиональный хоккей имеет прочную основу.
В истории мирового хоккея имеется немало примеров, когда студенты преподносили сенсацию и обыгрывали грандов. В 1980 году в
Ни в коем случае не хочу принизить наших хоккеистов и тренеров —
А пока в этом самом казахстанском хоккее не будет массовости, четкой программы развития и высокого уровня притязаний в виде постоянной прописки в элитном мировом дивизионе среди юниоров и молодежи, мы так и будем вечными академиками, которые преподносят урок мастерства студентам.
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