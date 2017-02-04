Студенты и академики

Имиджевые мероприятия зачастую нашими спортивными (и не только) чиновниками рассматриваются, как возможность показать всему миру мощь и потенциал страны в той или иной сфере. Спорт всегда являлся самой эффективной рекламой на международной арене, поэтому Всемирная Универсиада преподносится обычным гражданам Казахстана как событие вселенского масштаба. А особая миссия возложена на мужскую сборную Казахстана по хоккею с шайбой, которая разгромила всех своих соперников на групповом этапе и уже многими букмекерами рассматривается как главный фаворит хоккейного турнира. Оно и неудивительно, ведь если посмотреть на состав нашей сборной, то в ней — сплошь профессионалы, которые по уровню своего мастерства по сравнению с китайцами и шведами — даже не студенты, а академики. У многих наших сборников за плечами солидный опыт выступления на юниорских и молодежных чемпионатах Мира, а также в элитном дивизионе, не говоря уже о чемпионате Казахстана, ВХЛ, а кто-то из состава казахстанской команды не без успеха попробовал себя и в КХЛ, — тогда как остальные сборные, за исключением россиян, привезли обычных студентов, ведь давно всем известно, что для канадцев, американцев и шведов главными турнирами являются Олимпийские Игры, молодежные чемпионаты Мира, которые объективно отражают уровень развития хоккея. Европейские и североамериканские юниоры выявляют сильнейшего не только на чемпионатах Мира, но и на традиционных турнирах — к примеру, Мемориале Глинки. Да и скауты НХЛовских клубов берут на карандаш юных талантов именно на юниорских и молодежных чемпионатах Мира, где собраны сильнейшие.



У нас же неудачи на чемпионатах Мира стараются сгладить и компенсировать за счет таких турниров, как Всемирная Универсиада, и преподносят обычным казахстанцам победы над студентами как очередное большое достижение казахстанского хоккея, забывая о том, что в элите по юниорам мы выступали в далеком 2003 году в Ярославле, а по молодежке — в 2009 году в столице Канады. С тех пор о возвращении в элиту никто и не смеет заикнуться. Таков уровень притязаний наших чиновников и функционеров — стабильное место в первом дивизионе.



А если учесть, что студенческий хоккей в нашей стране отсутствует как таковой, то говорить о доминировании среди студентов смешно. Если бы в нашей стране систематически проводились межвузовские соревнования по хоккею с шайбой, где выявлялись бы сильнейшие из числа студентов, для которых хоккей с шайбой является скорее увлечением, нежели источником заработка, — тогда другое дело. Да и победа на домашней Универсиаде вряд ли станет катализатором развития именно студенческого хоккея. 40 миллиардов тенге затрачено на строительство новой арены в южной столице, хотя гораздо рациональнее было бы потратить эти миллиарды на модули и катки в регионах и районных центрах, а самое главное — сделать их доступными. В том числе — для студентов. Тогда можно было бы развивать массовый спорт и смело утверждать о том, что профессиональный хоккей имеет прочную основу.



В истории мирового хоккея имеется немало примеров, когда студенты преподносили сенсацию и обыгрывали грандов. В 1980 году в Лейк-Плэсиде американские студенты завоевали золото Олимпийских Игр, одолев в финале непобедимую «Красную машину». Тот успех заставил американцев пересмотреть свое отношение к хоккею. В стране было построено огромное количество крытых катков, создана система подготовки, и уже в новом тысячелетии американцы задают тон в юниорском и молодежном хоккее. У нас же успехи на турнирах уровня Азиады и Универсиады преподносятся как грандиозный успех, и все ограничивается ура-патриотическими лозунгами.



Ни в коем случае не хочу принизить наших хоккеистов и тренеров — они-то как раз добросовестно выполняют свою работу и достойно представляют нашу страну на международной арене. Но домашние имиджевые чемпионаты, азиады и универсиады — это возможность для чиновников прикрыть свои промахи и пустить пыль в глаза, вместо того, чтобы создавать условия для очередного шага вперед. Сильнее и конкурентоспособнее хоккеисты клубов КХЛ, чемпионата Казахстана и ВХЛ от «тренировок» с китайскими, шведскими и чешскими студентами не становятся. Для Никиты Михайлиса или Сергея Кудрявцева гораздо полезнее было бы сейчас «рубиться» в самых ответственных матчах регулярных чемпионатов КХЛ и ВХЛ. От этого казахстанский хоккей только бы выиграл.



А пока в этом самом казахстанском хоккее не будет массовости, четкой программы развития и высокого уровня притязаний в виде постоянной прописки в элитном мировом дивизионе среди юниоров и молодежи, мы так и будем вечными академиками, которые преподносят урок мастерства студентам.