Россиянки разгромили сборную Китая со счётом 10:1 и вышли в финал Универсиады

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Матч пройдёт 6 февраля, начало — в 17:00 мск.



Место в воротах тренерский штаб доверил Валерии Таракановой. Сборная России сделала задел уже в первом периоде, отправив семь шайб в ворота сборной Китая. По разу отличились Мария Баталова, Елена Дергачёва, Ольга Сосина, Лидия Малявко, Нина Пирогова и дважды Алевтина Штарева.

Второй период начался с гола сборной Китая, но это стало их единственным результативным действием во втором отрезке игры. Сборная России, в свою очередь, ответила тремя заброшенными шайбами. Дубль оформила Фануза Кадирова, ещё одну на свой счёт записала Анна Шохина. В третьем отрезке игры российская команда продолжила создавать моменты у ворот китайской сборной, но голов зрители так и не дождались.

Женская студенческая сборная России: Тараканова (Сорокина); Пирогова — Гончаренко, Штарёва — Дергачёва — Шохина; Баталова — Шибанова, Сосина — Белякова — Кадирова; Лобова — Дюбанок, Малявко — Дюпина — Вафина; Ганеева, Митрофонова — Воврушко — Подкаменная.



Универсиада. Женщины. Полуфинал. Россия — Китай 10:1 (7:0; 3:1; 0:0)

1:0 — Баталова (Белякова), 01:37.

2:0 — Штарёва (Пирогова, Дергачёва), 02:43.

3:0 — Дергачёва (Шохина), 04:46, ГБ.

4:0 — Малявко (Дюпина), 05:14.

5:0 — Сосина (Баталова, Шибанова), 07:14.

6:0 — Штарёва (Дергачёва), 10:23.

7:0 — Пирогова (Шохина, Дергачёва), 14:42.

7:1 — Гуан (Жу), 22:07.

8:1 — Кадирова (Белякова, Баталова), 30:18.

9:1 — Шохина (Дергачёва, Баталова), 33:01.

10:1 — Кадирова (Лобова, Белякова), 34:21.

Вратари: Тараканова (Сорокина) — Хэ (Ванг)

Броски: 48−13

Штраф: 2−2.