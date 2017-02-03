«Легенды «Спартака» сыграли вничью с «Легендами России» в матче 70-летия Якушева
МОСКВА, 3 фев —
Р-Спорт, Семен Галькевич. «Легенды «Спартака» сыграли вничью с командой «Легенды России» в хоккейном гала-матче, посвященном семидесятилетию двукратного олимпийского чемпиона и семикратного чемпиона мира в составе сборной СССР Александра Якушева.
Встреча, состоявшаяся в пятницу на малой арене ледового дворца в столичном «Парке легенд», завершилась со счетом 4:4. Заброшенными шайбами в составе «красно-белых» отметились Дмитрий Шамолин, Константин Рачков, Николай Копытин и Дмитрий Гоголев. У «Легенд России» отличились Владимир Голиков, Игорь Болдин, Игорь Мишуков и Андрей Коваленко. Якушев в ходе встречи сыграл за обе команды.
Александр Якушев — заслуженный мастер спорта СССР (1970), заслуженный тренер СССР и России (1992). В 2003 году он был включен в Зал славы Международной федерации хоккея (IIHF), а в 2014 году стал членом Зала славы отечественного хоккея. В настоящее время Якушев продолжает выходить на лед в составе команды «Легенды хоккея», являясь ее президентом. Также Якушев является президентом Ночной хоккейной лиги, членом правления Федерации хоккея России и председателем попечительского совета ХК «Спартак» (Москва).
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