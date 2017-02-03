Изначально эту игру должен был в прямом эфире транслировать «Хабар». В последний момент канал отказался от показа хоккея.

Как стало известно Vesti.kz, причиной такого решения «Хабара» стало включение в эфир «Итоговых новостей» на казахском языке.

Показать матч Казахстан — Чехия могли бы и другие каналы, но не смогут из-за отсутствия мест в сетке передач.

Так, на «Казахстане» во время первого периода будет еще идти трансляция фигурного катания, а затем начнутся «Новости». Что касается KazSport, он будет показывать матч «Барыса» с минским «Динамо», который стартует одновременно с хоккейной встречей Универсиады.

Матч Казахстан — Чехия начнется в 19:30 по времени Астаны. В этой игре определится победитель группы А. У обеих команд по шесть очков, но казахстанцы стоят выше по дополнительным показателям.

Интересно, что обе команды пока не пропускали на турнире. Сборная Казахстана разгромила Китай (22:0) и Швецию (5:0), а Чехия забросила 15 шайб китайцам (15:0) и пять — шведам (5:0).