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3 февраля 2017, 15:29 | Хоккей | ТАСС

Российские хоккеисты разгромили японцев в матче Универсиады со счетом 14:0

МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею разгромила команду Японии со счетом 14:0 в третьем матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в Алма-Ате.

<em>МОСКВА 3 февраля. /ТАСС/.</em> Сборная России по хоккею разгромила команду Японии со счетом 14:0 в третьем матче группового этапа на Универсиаде которая проходит в <nobr>Алма-Ате.</nobr> Увеличить
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Заброшенными шайбами отметились Иван Иванов (3, 20-я минуты), Вадим Шутов (4, 60), Андрей Алексеев (14, 51, 57), Дмитрий Кириллов (16), Михаил Орлов (24, 52), Роман Таталин (44, 51), Андрей Ерофеев (60) и Никита Сироткин (60).

Российская команда набрала девять очков и обеспечила себе выход в ¼ финала соревнований с первого места в группе. Ранее россияне оказались сильнее южнокорейцев (14:0) и латвийцев (7:1).

Соперник российской команды по ¼ финала определится позднее.

Соревнования завершатся 8 февраля.
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