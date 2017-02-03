Российские хоккеисты разгромили японцев в матче Универсиады со счетом 14:0
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею разгромила команду Японии со счетом 14:0 в третьем матче группового этапа на Универсиаде, которая проходит в
Алма-Ате.
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Заброшенными шайбами отметились Иван Иванов (3, 20-я минуты), Вадим Шутов (4, 60), Андрей Алексеев (14, 51, 57), Дмитрий Кириллов (16), Михаил Орлов (24, 52), Роман Таталин (44, 51), Андрей Ерофеев (60) и Никита Сироткин (60).
Российская команда набрала девять очков и обеспечила себе выход в ¼ финала соревнований с первого места в группе. Ранее россияне оказались сильнее южнокорейцев (14:0) и латвийцев (7:1).
Соперник российской команды по ¼ финала определится позднее.
Соревнования завершатся 8 февраля.
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