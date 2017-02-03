Команда «Авангард» исполнила желание юного фаната

31 января сразу же после матча «Авангарда» и «Амура» состоялась встреча юного болельщика со своим кумиром. Каждый игрок поприветствовал Сашу Карачинцева, а Александр Пережогин взял на руки и прокатил по льду арены. Мама Саши Наталья Карачинцева рассказала, что сын с 9 месяцев является фанатом хоккейной команды и с интересом наблюдает за всеми играми. Сам Саша из-за заболевания ДЦП не мог написать письмо, поэтому рассказал о своем желании маме, которая и исполнила мечту сына.

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Напомним, для участия в акции «Рождественское чудо» необходимо было написать письмо любимому хоккеисту команды и бросить его в ящик клубной «рождественской почты».