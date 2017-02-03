Команда «Авангард» исполнила желание юного фаната
Шестилетний Саша Карачинцев поучаствовал в акции ХК «Авангард» «Рождественское чудо» — рассказал о своей мечте познакомиться с Александром Пережогиным и получил автограф любимого игрока.
31 января сразу же после матча «Авангарда» и «Амура» состоялась встреча юного болельщика со своим кумиром. Каждый игрок поприветствовал Сашу Карачинцева, а Александр Пережогин взял на руки и прокатил по льду арены. Мама Саши Наталья Карачинцева рассказала, что сын с 9 месяцев является фанатом хоккейной команды и с интересом наблюдает за всеми играми. Сам Саша
Напомним, для участия в акции «Рождественское чудо» необходимо было написать письмо любимому хоккеисту команды и бросить его в ящик клубной «рождественской почты».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter