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https://sport.mail.ru/news/hockey/28649954/
3 февраля 2017, 11:27 | Хоккей | СуперОмск

Команда «Авангард» исполнила желание юного фаната

Шестилетний Саша Карачинцев поучаствовал в акции ХК «Авангард» «Рождественское чудо» — рассказал о своей мечте познакомиться с Александром Пережогиным и получил автограф любимого игрока.

31 января сразу же после матча «Авангарда» и «Амура» состоялась встреча юного болельщика со своим кумиром. Каждый игрок поприветствовал Сашу Карачинцева, а Александр Пережогин взял на руки и прокатил по льду арены. Мама Саши Наталья Карачинцева рассказала, что сын с 9 месяцев является фанатом хоккейной команды и с интересом наблюдает за всеми играми. Сам Саша из-за заболевания ДЦП не мог написать письмо, поэтому рассказал о своем желании маме, которая и исполнила мечту сына.

Напомним, для участия в акции «Рождественское чудо» необходимо было написать письмо любимому хоккеисту команды и бросить его в ящик клубной «рождественской почты».
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