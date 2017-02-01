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1 февраля 2017, 14:49 | Хоккей | ТАСС

Объявлен состав олимпийской сборной России на Кубок Словакии

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Объявлен состав олимпийской сборной России по хоккею (игроки до 25 лет) на Кубок Словакии, который стартует 9 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Турнир пройдет с 9 по 11 февраля. Увеличить
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Вратари: Василий Демченко («Трактор»), Александр Шарыченков («Югра»), Игорь Бобков («Адмирал»);.

Защитники: Андрей Миронов, Егор Зайцев (оба — «Динамо» М), Алексей Василевский («Автомобилист»), Дмитрий Юдин (СКА), Федор Беляков («Сибирь»), Рушан Рафиков, Роман Манухов (оба — «Локомотив»), Михаил Науменков (ЦСКА), Глеб Корягин («Лада»);.

Нападающие: Павел Варфоломеев («Югра»), Вячеслав Основин (ЦСКА), Артем Гареев («Автомобилист»), Максим Казаков («Адмирал»), Кирилл Рассказов («Торпедо), Илья Михеев («Авангард»), Артем Ильенко, Павел Красковский, Александр Кадейкин (все — «Локомотив»), Даниил Вовченко («Северсталь»), Владислав Калетник, Ярослав Косов (оба — «Металлург» Мг), Вячеслав Лещенко («Спартак»).

Кубок Словакии пройдет с 9 по 11 февраля. В нем примут участие команды России, Швейцарии, Белоруссии и Словакии.
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