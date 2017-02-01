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https://sport.mail.ru/news/hockey/28624662/
1 февраля 2017, 13:24 | Хоккей | Р-Спорт

Российские хоккеисты крупно обыграли сборную Латвии в матче Универсиады

МОСКВА, 1 фев — Р-Спорт. Хоккеисты сборной России обыграли сборную Латвии в матче группового этапа турнира на зимней Универсиаде в Алма-Ате.

Встреча группы С, прошедшая в среду, завершилась победой россиян со счетом 7:1 (2:0, 1:1, 4:0). Шайбами в составе победителей отметились Роман Кудинов (на 2-й минуте), Андрей Алексеев (5), Никита Сироткин (32, 44), Артем Осипов (44), Александр Тарасов (58) и Даниил Ильин (60).

Россияне в следующем матче 3 февраля сыграют с командой Японии. Сборная Латвии днем ранее встретится с корейцами.
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