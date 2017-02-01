Российские хоккеисты крупно обыграли сборную Латвии в матче Универсиады

Встреча группы С, прошедшая в среду, завершилась победой россиян со счетом 7:1 (2:0, 1:1, 4:0). Шайбами в составе победителей отметились Роман Кудинов (на 2-й минуте), Андрей Алексеев (5), Никита Сироткин (32, 44), Артем Осипов (44), Александр Тарасов (58) и Даниил Ильин (60).

Россияне в следующем матче 3 февраля сыграют с командой Японии. Сборная Латвии днем ранее встретится с корейцами.