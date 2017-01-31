Что подвело казахстанских хоккеисток в игре с китаянками

Игра прошла 30 января во дворце спорта имени Балуана Шолака, сообщается на сайте 28-х Всемирных зимних студенческих игр. Казахстанки пропустили от китаянок четыре шайбы. В составе сборной Казахстана голом отличилась Малика Алдабергенова во втором периоде, счет: 4:1.



— Не успевали сделать быстро передачу, быстро распорядиться шайбой. Китаянки превосходили нас в скорости. Мы обращали внимание игроков на то, что нужно было ограничить пространство для игроков соперника на льду, но их преимущество в скорости было превосходящим, — подчеркнул главный тренер на послематчевой пресс-конференции.



— К сожалению, мы давали им возможность играть, иметь преимущество в движении. С этим мы не справились. Мы ставили задачу для наших защитников и центральных нападающих при выходе из зоны. Но, к сожалению, это не получилось. Китаянки подкатывались, мы не справлялись, не выполняли задачу. Перешли на два звена, пропустили обидную шайбу, когда, казалось, что игра выравнивается, — добавил наставник.



Кроме того, главный тренер сборной Казахстана указал и на большое количество удалений, которые подвели команду.



— На третий период мы игроков вроде бы настроили, бодро вышли, но, к сожалению, не смогли реализовать поставленные задачи, — резюмировал Александр Мальцев.



31 января казахстанские хоккеистки проведут матч со Швецией.