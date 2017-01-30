Казахстанские хоккеистки уступили Китаю на Универсиаде-2017
Во втором матче Универсиады-2017 в Алматы команда Казахстана среди девушек встретилась со сборной Китая, пишет Sports.kz.
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Казахстанки пропустили от китаянок четыре шайбы. В составе сборной Казахстана голом отличилась Малика Алдабергенова во втором периоде.
1 февраля Казахстан встретится с Канадой.
Китай — Казахстан 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)
Шайбы:
1:0 — 19:49 Денг Ди (Жао, Конг). В большинстве
2:0 — 21:41 Женг. В равенстве
2:1 — 25:07 Алдабергенова. В большинстве
3:1 — 35:54 Хе (Фэнг). В большинстве
4:1 — 47:14 Фэнг (Конг, Хе). В равенстве
Вратари: Хе — Дмитриева
Штрафы: 4:14 (2:8, 2:4, 0:2).
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