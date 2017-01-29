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29 января 2017, 2:13 | Хоккей | УНИАН

«Кривбасс» обыграл «Дженералз» в матче регулярного чемпионата УХЛ

Игра завершилась в серии буллитов с общим счетом 4:3.

Игра завершилась в серии <span class=error>буллитов</span> с общим счетом 4:3. Увеличить
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В Кривом Роге завершился матч регулярного чемпионата Украинской хоккейной лиги, в котором «Кривбасс» принимал киевский «Дженералз» и обыграл соперника, сообщает официальный сайт турнира.

Матч завершился в серии буллитов с общим счетом 4:3.

«Кривбасс» — «Дженералз» — 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0).

Шайбы: 1:0 — Пидгурский (Куцевич, Коваленко), 09:40, 1:1 — Янишевский (Костюк), 28:27, 1:2 — Овчинников (Костюк, Янишевский), 30:17, 2:2 — Рябенко (Попов, Савченко), 34:08, 2:3 — Скрипец (Янишевский), 50:56, 3:3 — Секирко (Попов), 58:31, 4:3 — Кирилл Белоусов (Б).

Турнирная таблица.

1 Кременчук 32 игры/ 78очков.

2 Донбасс 32/78.

3 Кривбасс32/56.

4. Дженералз 31/35.

5 Белый Барс31/23.

6 Витязь 30/12.
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