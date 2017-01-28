Казахстан забросил 22 шайбы Китаю на старте Универсиады-2017
В первом матче Универсиады-2017 в Алматы сборная Казахстана встретилась с командой Китая, пишет Sports.kz.
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В составе казахстанской сборной отличились Владимир Гребеньщиков, Алихан Асетов (хет-трик), Антон Сагадеев (дубль), Дмитрий Гренц (дубль), Владислав Никулин, Артем Бурделев (пента-трик), Кирилл Савицкий, Мадияр Ибрайбеков, Михаил Рахманов (дубль), Иван Степаненко, Ярослав Евдокимов.
Казахстан — Китай 22:0 (9:0, 6:0, 7:0)
Шайбы:
1:0 — 01:12 Гребеньщиков (Савицкий, Петров). В равенстве
2:0 — 01:39 Асетов. В равенстве
3:0 — 05:17 Сагадеев (Асетов). В равенстве
4:0 — 08:51 Гренц (Степаненко). В большинстве
5:0 — 10:15 Никулин. В равенстве
6:0 — 10:48 Бурделев (Акользин). В равенстве
7:0 — 11:36 Савицкий (Рахманов). В равенстве
8:0 — 12:39 Бурделев (Савенков, Акользин). В равенстве
9:0 — 19:59 Ибрайбеков (Асетов, Анциферов). В равенстве
10:0 — 20:58 Бурделев (Савенков). В равенстве
11:0 — 26:18 Рахманов (Савицкий). В равенстве
12:0 — 29:46 Сагадеев. В меньшинстве
13:0 — 34:53 Бурделев (Савенков, Нурек). В равенстве
14:0 — 37:00 Асетов (Сагадеев). В равенстве
15:0 — 39:42 Асетов (Анциферов). В равенстве
16:0 — 41:56 Савицкий (Никулин, Зинченко). В большинстве
17:0 — 44:28 Бурделев (Савенков, Нурек). В равенстве
18:0 — 46:35 Степаненко (Ибрайбеков). В равенстве
19:0 — 51:56 Савенков. В равенстве
20:0 — 52:37 Рахманов (Зинченко). В равенстве
21:0 — 53:53 Гренц (Михайлис). В равенстве
22:0 — 56:54 Евдокимов (Ибрайбеков, Гренц). В равенстве.
Вратари: Кудрявцев 00:00 — 40:00, Полуэктов — 40:00 — 60:00 — Ву
Штрафы: 4:4 (0:2, 2:0, 2:2).
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