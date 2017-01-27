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27 января 2017, 17:38 | Хоккей | Р-Спорт

Глава IIHF проведет в США переговоры по вопросу участия НХЛ в ОИ-2018 — источник

МОСКВА, 27 янв — Р-Спорт. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель проведет в Лос-Анджелесе (США) переговоры по вопросу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.

Ранее в пятницу агентство «Р-Спорт» сообщило, что руководство лиги и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Играх-2018. Также агентству «Р-Спорт» стало известно, что руководство НХЛ может склониться к участию игроков в ОИ-2018 в случае переноса части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.

«Президент IIHF Рене Фазель будет присутствовать на Матче звезд НХЛ в Лос-Анджелесе, официальных встреч с руководством НХЛ не запланировано, однако ожидается, что стороны проведут кулуарные переговоры», — сообщил источник, добавив, что «вопрос переноса матчей олимпийского турнира в Сеул находится в компетенции Международного олимпийского комитета, а не главы IIHF».
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