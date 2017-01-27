Ранее в пятницу агентство «Р-Спорт» сообщило, что руководство лиги и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Играх-2018. Также агентству «Р-Спорт» стало известно, что руководство НХЛ может склониться к участию игроков в ОИ-2018 в случае переноса части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.

«Президент IIHF Рене Фазель будет присутствовать на Матче звезд НХЛ в Лос-Анджелесе, официальных встреч с руководством НХЛ не запланировано, однако ожидается, что стороны проведут кулуарные переговоры», — сообщил источник, добавив, что «вопрос переноса матчей олимпийского турнира в Сеул находится в компетенции Международного олимпийского комитета, а не главы IIHF».