Глава IIHF проведет в США переговоры по вопросу участия НХЛ в ОИ-2018 — источник
МОСКВА, 27 янв —
Р-Спорт. Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель проведет в Лос-Анджелесе (США) переговоры по вопросу участия игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, близкий к ситуации.
Ранее в пятницу агентство «Р-Спорт» сообщило, что руководство лиги и владельцы клубов не видят аргументов в пользу участия в Играх-2018. Также агентству «Р-Спорт» стало известно, что руководство НХЛ может склониться к участию игроков в ОИ-2018 в случае переноса части матчей в Сеул, так как Пхенчхан не интересует лигу.
«Президент IIHF Рене Фазель будет присутствовать на Матче звезд НХЛ в
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