Варламов выбыл до конца сезона, а КХЛ опять оштрафовала «Спартак»

«Амур» завершил сезон в Хабаровске победой

26 января «Амур» провёл последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате. Команда ещё может вернуться в Хабаровск, если чудом попадёт в плей-офф, ведь математические шансы не потеряны. «Медвешчак» тоже доигрывает чемпионат и продолжает распродавать своих лидеров. Тем не менее, в этом матче хорваты дважды смогли догнать «Амур» в счёте, но в итоге проиграли. У хозяев по два очка набрали Ян Коларж, Игорь Руденков и Антон Крысанов, а у гостей дебютную шайбу в КХЛ забросил Самсон Махбод.



Кархунен остановил «Слован» в Пекине

Восьмиматчевая победная серия «Слована» прервалась в Пекине в матче с местным клубом «Куньлунь Ред Стар». Это была вторая встреча между командами в этом месяце, ранее китайский коллектив обыграл словаков в Братиславе со счётом 2:1 в овертайме. После того поражения и началась победная серия «Слована». Шайбами в составе победителей в отчётном матче отметились Шон Коллинз и Алексей Поникаровский, голкипер Томи Кархухен отразил 29 бросков по своим воротам и третий раз в сезоне сыграл на ноль.

Сезон для Костина и Варламова завершён

Один из самых талантливых российских игроков 1999 года рождения Клим Костин завершил текущий сезон из-за травмы. Несколько недель назад он съездил в Германию, где ему сделали операцию. Московское «Динамо», за которое Клим сыграл восемь матчей в текущем чемпионате КХЛ, продлило срок нахождения его в списке травмированных до 18 июля 2017 года. По рейтингу скаутского бюро НХЛ Костин является лучшим полевым игроком за пределами Северной Америки перед ближайшим драфтом лиги.



Голкипера «Колорадо Эвеланш» Семёна Варламова в этом сезоне беспокоят травмы. Отец хоккеиста Александр сообщил «Р-Спорт», что Семён в ближайшее время перенесёт операцию и уже не сыграет в нынешнем сезоне. Варламов провёл 24 матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в среднем пропуская 3,38 шайбы за игру при 89,8% отражённых бросков.

Ещё 300 тысяч штрафа для «Спартака»

Московский «Спартак» по итогам матча с московским ЦСКА (1:6), который состоялся 23 января, был оштрафован лигой на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков. Ещё один штраф подоспел после встречи с петербургским СКА (1:2) 25 января. После этой игры защитник красно-белых Ярослав Дыбленко раскритиковал действия арбитров встречи, сказав, что они в этом матче надели майки СКА. Как итог, клуб был оштрафован ещё на 300 тысяч рублей.



Разин опять проиграл минскому «Динамо»

Для главного тренера ханты-мансийской «Югры» Андрея Разина минское «Динамо» остаётся неудобной командой. В прошлом сезоне в качестве тренера «Автомобилиста» он дважды проиграл команде из Беларуси, а теперь уже под его руководством потерпела поражение «Югра». Дублем в составе минчан отметился Мэтт Эллисон, а также отличились защитники Роман Граборенко, Кирилл Готовец. Никита Двуреченский стал автором единственной шайбы российской команды, которая стала для него первой за «Югру».

«Автомобилист» сделал подарок Крикунову

Владимир Крикунов в Хельсинки проводил свой 1200-й матч в качестве главного тренера в российских чемпионатах. К середине второго периода уральцы вели с комфортным преимуществом в три шайбы. «Джокеры» отыграли две шайбы, но затем «Автомобилист» за 22 секунды забил два гола и вернул преимущество в три шайбы. Точку в матче поставил лучший бомбардир уральцев Артём Гареев броском в пустые ворота. «Йокерит» упустил возможность вернуться в кубковую «восьмёрку», а «Автомобилист» продолжает борьбу за плей-офф.

«Барыс» обошёл «Салават Юлаев»

Астанинский «Барыс» встречался в заключительном матче игрового дня с одним из своих самых удобных соперников в КХЛ. Последний раз рижские динамовцы побеждали казахстанскую команду в основное время в сентябре 2010 года. В отчётном матче «Барыс» открыл счёт ещё в первом периоде усилиями Романа Старченко. Во втором периоде Микс Индрашис сравнял счёт, а затем Найджел Доус забросил свою 35-ю шайбу в сезоне и вывел астанинцев вперёд. Бойд увеличил преимущество своей команды, а на последних минутах матча «Динамо» чуть не ушло от поражения. «Барыс» смог подняться на пятое место в Восточной конференции, обойдя уфимский «Салават Юлаев».