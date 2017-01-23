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23 января 2017, 11:21 | Хоккей | Sports.kz

«Кулагер» проведет в феврале только четыре матча

В связи с участием сборной команды Казахстана в Азиатских играх был изменен календарь матчей II этапа ОЧРК.

В связи с участием сборной команды Казахстана в Азиатских играх был изменен календарь матчей II этапа <span class=error>ОЧРК</span>. Увеличить
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В частности, в феврале «Кулагер» проведет всего четыре матча. Как сообщалось ранее, петропавловцы 11 и 12 февраля дома примут столичный «Номад». А 15 и 16 февраля подопечные Белана в Атырау сыграют с «Бейбарысом».

Далее в чемпионате наступит пауза. Игры возобновятся в начале марта.

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