«Кулагер» проведет в феврале только четыре матча
В связи с участием сборной команды Казахстана в Азиатских играх был изменен календарь матчей II этапа ОЧРК.
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В частности, в феврале «Кулагер» проведет всего четыре матча. Как сообщалось ранее, петропавловцы 11 и 12 февраля дома примут столичный «Номад». А 15 и 16 февраля подопечные Белана в Атырау сыграют с «Бейбарысом».
Далее в чемпионате наступит пауза. Игры возобновятся в начале марта.
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