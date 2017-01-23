«Кулагер» проведет в феврале только четыре матча

Вот и очередные семь листков календаря открытого чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов перевернуты. Не каждый из этих дней был игровым — в понедельник и вторник участники соревнования отдыхали. В оставшееся же время, со среды по воскресенье, в рамках главного нашего национального хоккейного турнира успело состояться 11 поединков.