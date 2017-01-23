Листки хоккейного календаря. Неделя № 19. 16—22 января. Не густо и не пусто

Стоит, пожалуй, отметить: на минувшей неделе единоличный лидер регулярного турнира чемпионата страны «Арлан» преодолел в нем рубеж в 100 набранных очков. Впрочем, вряд ли «волки» чересчур довольны прошедшей семидневкой — ведь по ходу ее они потеряли очки на домашней арене в противостоянии с «Алтаем Торпедо»: 5:2 (причем еще на 33 минуте поединка счет был 0:2) и 2:3 (победная шайба была заброшена в овертайме, героем встречи стал молодой воспитанник казахстанского хоккея Евгений Королинский, отличившийся взятиями ворот у гостей и в основное время матча, и в дополнительное). Ближайший преследователь кокшетауцев «Бейбарыс», в свою очередь, турнирные баллы в эти дни раздаривать не собирался. Действующий чемпион страны дважды выиграл дома у «Темиртау» — 3:2 и 4:2. Идущий в таблице соревнования третьим «Номад» поровну поделил в столице очки с «Алматы» — 0:3 и 6:0 (здесь три голевые передачи записал на свой счет Никита Михайлис, а две шайбы забросил Дмитрий Гренц). Там же, в Астане, одноименная команда повторила тот же трюк с «Горняком» — 1:3 и 3:2. Павлодарский «Иртыш» дома два раза выиграл у «Кулагера», однако потерь не избежал: 2:0 и 4:3 (по итогам серии послематчевых буллитов — здесь все решил точный бросок Игора Халаса). Наконец, вчера в Астане встретились между собой «горожане» из северной и южной столиц. Итог первого матча «Астаны» и «Алматы» — 1:3.



Несложно подсчитать, что игравшие дома дружины уходили со льда победителями 7 раз (однажды — в результате более удачного исполнения послематчевых штрафных бросков), гости же добились 4 викторий (один раз — в овертайме).



В общей сложности в 11 поединках в итоге было заброшено 54 шайбы. Таким образом, средняя результативность прошедшей семидневки составила примерно 4,9 взятий ворот в каждом матче в среднем. Что и говорить, не густо. Даже в прошлый понедельник мы фиксировали показатель в 5,56 забрасываемых за игру шайб. В то же время хозяева ледовых площадок отличились на прошлой неделе 31 раз (около 2,82 в среднем за матч), игравшие на чужой территории коллективы заставляли капитулировать голкиперов соперников 23 раза (в среднем, примерно 2,09 заброшенных шайбы за игру).



Всего же с начала чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой-2016/2017 в соревновании было зафиксировано на данный момент 1103 взятия ворот. Таким образом, средняя результативность всего нашего главного национального хоккейного турнира составляет прямо сейчас примерно 5,28 забрасываемых за игру шайб в среднем.



В споре лучших бомбардиров соревнования продолжает достаточно уверенно лидировать форвард «Темиртау» Дмитрий Орлов. На данный момент на счету этого нападающего 13 взятий ворот и 33 голевые передачи (в сумме — 46 результативных очков) в 39 проведенных в продолжающемся чемпионате Казахстана матчах. У ближайшего преследователя, Максима Волкова из «Кулагера» — 40 баллов (14+26) в 42 матчах. Другой северянин Ильгиз Нуриев набрал 37 результативных очков (14+23) в тех же 42 поединках. Больше всех шайб в соревновании на данный момент забросили Константин Баранов («Атырау»), Евгений Чемерилов («Арлан"/"Кулагер») и Игор Халас («Иртыш») — по 20. Среди ассистентов вне конкуренции Орлов, следом за которым идет Волков. А из защитников наибольшую опасность для оборонительных порядков других команд из себя представляет Евгений Штайгер из «Иртыша», который в 40 проведенных матчах 7 раз поражал чужие ворота и 20 раз помогал это делать партнерам по команде. Итого — 27 результативных баллов и 18 место на данный момент в общем списке лучших бомбардиров чемпионата Казахстана-2016/2017.



Положение в турнирной таблице соревнования по сравнению с предыдущей неделей практически не изменилось — лишь «Иртыш», дважды выиграв дома у «Кулагера», сместил северян с четвертой строчки, взобравшись на нее сам. Еще чуть ближе подкрался к идущему восьмым «Алтаю Торпедо» «Горняк» — теперь эти команды разделяют 2 очка. Но у восточноказахстанцев имеется две игры в запасе.