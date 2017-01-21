Хоккейный турнир без вратарей состоится во Владивостоке 28 января
Каждый поединок проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.
Серия хоккейных соревнований необычного формата «четыре на четыре» пройдет этой зимой в восьми городах России, в том числе во Владивостоке. Помимо приморской столицы, участие в соревнованиях под названием’Red Bull Шлем и Краги примут Москва,
Правила турнира просты: в заявке каждой команды — шесть игроков, из которых в игре на площадке находятся по четыре полевых хоккеиста при полном отсутствии вратарей. Каждый поединок проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.
Принять участие в турнире могут все желающие. Для этого необходимо лишь собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте goo.gl/ibhtfc.
Владивостокский этап состоится 28 января на стадионе «Строитель». Начало в 8.30.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter