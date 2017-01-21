Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28502574/
21 января 2017, 6:04 | Хоккей | VLADNEWS

Хоккейный турнир без вратарей состоится во Владивостоке 28 января

Каждый поединок проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

Серия хоккейных соревнований необычного формата «четыре на четыре» пройдет этой зимой в восьми городах России, в том числе во Владивостоке. Помимо приморской столицы, участие в соревнованиях под названием’Red Bull Шлем и Краги примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж и Калининград. Победители этапов сразятся в национальном финале, который состоится в конце февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Правила турнира просты: в заявке каждой команды — шесть игроков, из которых в игре на площадке находятся по четыре полевых хоккеиста при полном отсутствии вратарей. Каждый поединок проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

Принять участие в турнире могут все желающие. Для этого необходимо лишь собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте goo.gl/ibhtfc.

Владивостокский этап состоится 28 января на стадионе «Строитель». Начало в 8.30.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в Уфе

Звездный уик-энд Континентальной хоккейной лиги стартует в Уфе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Звездный уик-энд в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) пройдет в ближайшие два дня в Уфе. В субботу состоятся увлекательные конкурсы «Мастер-шоу», на следующий день запланирован Матч звезд в новом формате с участием четырех команд.
Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Двое приморцев задержание преступника, который ограбил пенсионерку

Новая неделя во Владивостоке начнется с похолодания

В Приморье сбили пешехода