Хоккейный турнир без вратарей состоится во Владивостоке 28 января

Серия хоккейных соревнований необычного формата «четыре на четыре» пройдет этой зимой в восьми городах России, в том числе во Владивостоке. Помимо приморской столицы, участие в соревнованиях под названием’Red Bull Шлем и Краги примут Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж и Калининград. Победители этапов сразятся в национальном финале, который состоится в конце февраля, сообщает РИА VladNews со ссылкой на администрацию города.

Правила турнира просты: в заявке каждой команды — шесть игроков, из которых в игре на площадке находятся по четыре полевых хоккеиста при полном отсутствии вратарей. Каждый поединок проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом.

Принять участие в турнире могут все желающие. Для этого необходимо лишь собрать свою команду и зарегистрироваться на сайте goo.gl/ibhtfc.

Владивостокский этап состоится 28 января на стадионе «Строитель». Начало в 8.30.