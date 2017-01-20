«Сарыарка» обыграла «Химик» в матче ВХЛ

В первом периоде карагандинец Олег Ломако оформил дубль. Во второй двадцатиминутке Максим Цыплаков из Воскресенска поразил ворота гостей. В третьем отрезке игры дубль Сергея Банашкова из Караганды не оставил шансов сопернику.



22 января в Твери карагандинская «Сарыарка» сыграет с ТХК.



«Химик» — «Сарыарка» 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)



Шайбы:

0:1 — 05:02 Ломако (Алишаускас). В равенстве

0:2 — 17:13 Ломако (Поляков). В равенстве

1:2 — 22:53 Цыплаков (Аблаев, Богатин). В равенстве

1:3 — 52:16 Банашков (Груздев, Анисин). В равенстве

1:4 — 58:34 Банашков (Антоновский, Ситников). В большинстве



Вратари: Синягин — Гелашвили

Штраф: 6:2 (0:0, 2:0, 4:2).