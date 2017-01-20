Фазель: Владивосток сможет принять крупный хоккейный турнир только после 2023 года

Ранее в пятницу губернатор Приморского края Владимир Миклушевский после встречи с Фазелем заявил, что Владивосток будет подавать заявку на проведение молодежного чемпионата мира в 2022 году.

«Губернатор, возможно, не так меня понял. Россия примет в 2018 году юниорский чемпионат мира, Новосибирск претендует на молодежный чемпионат мира в 2023 году. Владивосток — прекрасный город, замечательный регион, но сможет претендовать на крупный хоккейный турнир только через несколько лет после 2023 года», — сказал Фазель журналистам.