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https://sport.mail.ru/news/hockey/28500557/
20 января 2017, 20:43 | Хоккей | Р-Спорт

Фазель: Владивосток сможет принять крупный хоккейный турнир только после 2023 года

УФА, 20 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Владивосток сможет претендовать на проведение крупного международного турнира только через несколько лет после 2023 года, заявил глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Ранее в пятницу губернатор Приморского края Владимир Миклушевский после встречи с Фазелем заявил, что Владивосток будет подавать заявку на проведение молодежного чемпионата мира в 2022 году.

«Губернатор, возможно, не так меня понял. Россия примет в 2018 году юниорский чемпионат мира, Новосибирск претендует на молодежный чемпионат мира в 2023 году. Владивосток — прекрасный город, замечательный регион, но сможет претендовать на крупный хоккейный турнир только через несколько лет после 2023 года», — сказал Фазель журналистам.
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