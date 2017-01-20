Четыре хоккеиста «Сокола» поедут на Универсиаду-2017

Тренерский штаб студенческой мужской сборной России по хоккею объявил состав на предстоящую зимнюю Универсиаду, которая пройдет с 28 января по 8 февраля в Алматы (Казахстан). В список вошли четыре хоккеиста «Сокола» — Илья Андрюхов, Станислав Заборников, Андрей Щербов и Дмитрий Кириллов.

Всего на Универсиаду поедут 23 хоккеиста. Данные опубликованы на официальном сайте Федерации хоккея России.

Вратари: Илья Андрюхов («Сокол»), Тимур Билялов («Барс»), Александр Самонов («ТХК»). Защитники: Станислав Заборников («Сокол»), Юрий Козловский («СКА-Нева»), Роман Кудинов («ТХК»), Максим Кудряшов («ТХК»), Михаил Орлов («ТХК»), Владимир Репин («ТХК»), Роман Таталин («ТХК»), Андрей Щербов («Сокол»). Нападающие: Андрей Алексеев («Динамо» Бшх), Андрей Ерофеев («Челмет»), Владислав Ефремов («Динамо» Бшх), Иван Иванов («Торпедо», Казахстан), Даниил Ильин (ХК «Саров»), Дмитрий Кириллов («Сокол»), Артем Осипов («Барс»), Кирилл Пилипенко («Динамо» Бшх), Никита Сироткин («Зауралье»), Сергей Смуров («ТХК»), Александр Тарасов («Дизель»), Вадим Шутов («ТХК»).

Первый матч в рамках Универсиады сборная России сыграет 30 января против Южной Кореи. Игра начнется в 09:30 МСК.