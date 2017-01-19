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https://sport.mail.ru/news/hockey/28488372/
19 января 2017, 22:57 | Хоккей | Советский спорт

«Во всем виноват половой акт». Мутко нашел объяснение скандалу с хоккеистками

История с подменой допинг-проб российскими хоккеистками получила развитие. Как указывает зарубежная пресса, вице-премьер Виталий Мутко заявил, что хоккеистки могли получить мужскую ДНК в их образцах мочи в результате того, что занимались сексом.

История с подменой <nobr>допинг-проб</nobr> российскими хоккеистками получила развитие. Увеличить
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Напомним, что два члена хоккейной сборной России, которая участвовала в зимних Олимпийских играх-2014 обвиняются в представлении образцов, которые физически невозможно идентифицировать как женские. Это было использовано в отчете Ричарда Макларена в качестве доказательства существования целой программы манипулирования образцами.

Мутко, однако, решительно отрицает этот вывод и выдвигает альтернативное объяснение: «Если женщина принимает запрещенное вещество, а затем целует мужчину, то это может быть скандал, но в итоге человека простят. А если женщина занимается сексом с мужчиной, а затем допинг-контроль происходит в течение пяти дней, то будут проявляться мужские гормоны, и она будет вызывать подозрения в различных допинг-тестах. Во всём виноват половой акт».

Канадский чемпион по прыжкам с шестом Шон Барбер и французский теннисист Ришар Гаске успешно объяснили свои положительные тесты на наркотики тем, что целовали женщин, которые их принимали.

Не все специалисты согласились с доводами Мутко, пишет англоязычная пресса. Шведский специалист Арне Линдквист говорит, что не верит в правдоподобность таких объяснений.

Важные новости могут пройти в течение следующей недели, когда Международная федерация лыжного спорта будет рассматривать ситуацию с олимпийским чемпионом Александром Легковым, временно отстраненным по обвинению в причастности к манипуляции допинг-образцами.
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