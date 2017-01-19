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19 января 2017, 21:46 | Хоккей | Om1.ru

Омский «Авангард» проиграл второй матч в Магнитогорске

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

Сегодня, 19 января, в Магнитогорске состоялся второй матч между местным «Металлургом» и омским «Авангардом». Напомним, вчера встреча закончилась победой «Авангарда» со счетом 5:3. Сегодня удача была на стороне «Магнитки» — 4:2.

Хозяева открыли счет на 15 минуте первого периода. Сергей Мозякин бросил с центра и Доминик Фурх не смог отразить его бросок. В начале второго периода Илья Михеев с неудобной руки бросает по воротам Кошечкина и сравнивает счет.

После пропущенной шайбы «Магнитка» усилила прессинг на ворота Фурха. Как и предсказывал эксперт, решающую роль в матче сыграло первое звено «Магнитки». На 33 минуте игры Сергей Мозякин отдал пас на пустые ворота Данису Зарипову, и тот вывел свою команду вперед. А в концовке третьего периода он же реализовал большинство и оформил дубль. Четвертую шайбу «Магнитка» забросила уже в меньшинстве — Оскар Осала поразил пустые ворота «Авангарда».

Точку в игре, как и вчера, поставил Николай Лемтюгов. Под занавес встречи он отправил в ворота Кошечкина вторую шайбу. Окончательный счет в матче — 4:2.

Следующая игра «Авангарда» состоится в Тольятти с местной «Ладой» 25 января в 21:00 по омскому времени.
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