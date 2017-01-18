Пирогова вошла в состав сборной России по хоккею на зимнюю Универсиаду

В состав студенческой женской сборной России под руководством Алексея Чистякова вошли 23 игрока: вратари — Надежда Морозова («Бирюса»), Мария Сорокина («Динамо» СПб), Валерия Тараканова («СКИФ»); защитники — Мария Баталова («Торнадо»), Ангелина Гончаренко («Торнадо»), Лиана Ганеева («Арктик-Университет»), Екатерина Лобова («Бирюса»), Екатерина Николаева («Динамо» СПб), Нина Пирогова («Торнадо»), Анна Шибанова («Агидель»); нападающие — Людмила Белякова («Торнадо»), Александра Вафина («Динос», Канада), Евгения Дюпина («Динамо» СПб), Елена Дергачева («Торнадо»), Инна Дюбанок («Агидель»), Фануза Кадирова («Арктик-Университет»), Александра Воврушко («Бирюса»), Лидия Малявко («Бирюса»), Елена Подкаменная («Бирюса»), Ольга Сосина («Агидель»), Анна Шохина («Торнадо»), Алевтина Штарева («Торнадо»), Элина Митрофанова («Агидель»).

Женская сборная России 14 января завоевала бронзу молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходил в Чехии.