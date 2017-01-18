Младший брат теннисистки Юлии Путинцевой перешел в казахстанский хоккейный клуб

19-летний Путинцев первые шаги в хоккее делал в школах московского «Спартака» и «Крыльев Советов». С 15 лет нападающий выступал в Северной Америке. Два сезона он провел в юношеской команде «Бостона» из НХЛ, а затем играл за канадские «Галифакс Мусхэдэ» и «Монктон Уайлдкэтс» в главной юниорской лиге Квебека. На его счету четыре товарищеских матча за юношескую сборную Россию (до 17 лет).

Накануне Путинцев прибыл в расположение «Темиртау». В новой команде он будет играть под номером 68. Его клуб занимает седьмое место из десяти команд чемпионата Казахстана и является фарм-клубом «Сарыарки», выступающей в ВХЛ.

Отметим, что Илья является младшим братом первой ракетки Казахстана — 22-летней Юлии Путинцевой, которая вчера, 18 января, вышла во второй круг Australian Open.

<aside name="clb13908159" class="teaser teaser_incontent teaser_instagram"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_instagram"> <blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:51.121304791029566% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BDkExSBgBmy/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">First time on hockey game with my sister ?☺️ #nhl #floridapanthers vs #torontomapleleafs ?/?</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Фото опубликовано Ilya putintsev (@putya53) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2016-03-30T04:24:46+00:00">Мар 29 2016 в 9:24 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908159.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

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