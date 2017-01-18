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18 января 2017, 15:19 | Хоккей | Vesti.kz

Младший брат теннисистки Юлии Путинцевой перешел в казахстанский хоккейный клуб

Российский нападающий Илья Путинцев подписал контракт с «Темиртау», сообщает официальный сайт «Сарыарки».

19-летний Путинцев первые шаги в хоккее делал в школах московского «Спартака» и «Крыльев Советов». С 15 лет нападающий выступал в Северной Америке. Два сезона он провел в юношеской команде «Бостона» из НХЛ, а затем играл за канадские «Галифакс Мусхэдэ» и «Монктон Уайлдкэтс» в главной юниорской лиге Квебека. На его счету четыре товарищеских матча за юношескую сборную Россию (до 17 лет).

Накануне Путинцев прибыл в расположение «Темиртау». В новой команде он будет играть под номером 68. Его клуб занимает седьмое место из десяти команд чемпионата Казахстана и является фарм-клубом «Сарыарки», выступающей в ВХЛ.

Отметим, что Илья является младшим братом первой ракетки Казахстана — 22-летней Юлии Путинцевой, которая вчера, 18 января, вышла во второй круг Australian Open.

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