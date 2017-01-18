Маскотом «Астаны» будет белый барс
«Астана» объявила заключительный этап конкурса по выбору клубного маскота.
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Чтобы выиграть мощный планшет Samsung необходимо в срок до 31 января 2017 года прислать на адрес mascot@fca.kz изображение белого барса (барсика) нарисованное от руки и сфотографированное или отсканированное или графический файл, отрисованный в графической программе. Формат файлов — jpg.
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