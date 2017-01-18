Финал Лиги легенд по хоккею может пройти в апреле в Германии

В январе прошлого года финальная часть турнира проходила в Москве, и победителем стала сборная России. В сентябре сообщалось, что решающие матчи соревнования могут пройти в Париже или Кельне, арены которых примут матчи чемпионата мира 2017 года.

«Мы пока работаем, но, скорее всего, финал будет в апреле в Германии», — сказал Буре.

Он также сообщил, что переговоры с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о включении в Лигу легенд команд США и Канады или сборной НХЛ все еще продолжаются. «Мы ездили встречаться с Гари Бэтменом (в сентябре прошлого года. — Прим. ТАСС), разговаривали около двух часов, он нас принимал у себя в штаб-квартире в Торонто. Есть определенная заинтересованность, но пока рано говорить, войдут ли они и когда. На сегодняшний день у нас есть семь самых сильных команд Европы, а что касается Северной Америки, посмотрим», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в Лиге легенд может выступить и сборная Европы. «Сейчас у нас семь команд, поэтому мы не можем создавать сборную Европы. Только если из нехоккейных стран, но пока мы такого решения не принимали», — уточнил Буре.

Лига легенд является турниром, организованным при поддержке Международной федерации хоккея. В соревновании принимают участие хоккейные звезды недавнего прошлого в возрасте 45 лет и старше.