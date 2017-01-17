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17 января 2017, 19:18 | Хоккей | Чемпионат.com

Койву, Селянне, Сакик, Крупп, Руггиеро и Кальт будут введены в Зал славы ИИХФ

Саку Койву, Уве Крупп, Джо Сакик, Теему Селянне, Анджела Руггиеро и Дитер Кальт будут введены в Зал славы ИИХФ в 2017 году. Церемония состоится в Германии 21 мая, в заключительный день чемпионата мира.

Дитер Кальт станет членом Зала славы в категории основателей. Он является легендой австрийского хоккея, пять раз становился чемпионом с командой «Клагенфурт», участвовал в международных турнирах с 1962 по 1972 год, включая Олимпиаду-1968, где он был капитаном сборной Австрии.

Саку Койву в составе сборной Финляндии трижды становился бронзовым призёром Олимпиады (1994, 1998, 2010), в 2006 году завоёвывал серебро, был чемпионом мира (1995). В НХЛ Койву провёл 18 сезонов за «Монреаль Канадиенс» и «Анахайм Дакс», набрав 832 (255+577) очка в 1124 матчах.
Уве Крупп — один из самых известных немецких хоккеистов, проведший в НХЛ 729 матчей за «Баффало Сэйбрз», «Нью-Йорк Айлендерс», «Колорадо Эвеланш», «Детройт Ред Уингз» и «Атланта Трэшерз», в которых набрал 281 (69+212) очко, и выигравший Кубок Стэнли в составе «лавин». Кроме того, Крупп представлял Германию на двух чемпионатах мира (1986,1990) и Олимпиаде (1998).

Анджела Руггиеро — олимпийская чемпионка в составе сборной США (1998), четырёхкратная чемпионка мира.

Джо Сакик — член «Тройного золотого клуба», в составе сборной Канады он является обладателем золота МЧМ-1988, чемпионом мира (1994), олимпийским чемпионом (2002) и обладателем Кубка мира (2004). В НХЛ сыграл 1378 матчей за «Квебек Нордикс» и «Колорадо Эвеланш», с которым выиграл два Кубка Стэнли, набрав 1641 (625+1016) очко.

Теему Селянне трижды становился бронзовым призёром Олимпиады и один раз — серебряным. Является обладателем Кубка Стэнли в составе «Анахайм Дакс» (2007). В НХЛ провёл 1451 матч, набрав 1457 (684+773) очков.
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