«Ак Барс» в гостях второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо»
(Город Казань KZN.RU, 17 января). В очередном туре Континентальной хоккейной лиги казанский «Ак Барс» в Москве переиграл столичное «Динамо» со счетом 1:2.
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На 17-ой минуте первого периода встречи «барсы» усилиями бронзового призера молодежного чемпионата мира по хоккею Михаила Сидорова вышли вперед. Забросив шайбу, казанцы не стали отходить назад и концовку игрового отрезка провели преимущественно в чужой зоне.
Такой счет продержался вплоть до 57-ой минуты, когда нападающий «барсов» Михаил Глухов удвоил преимущество команды. За оставшееся до конца матча время «динамовцы» смогли отыграть лишь одну шайбу — на 60-ой минуте отличился латвийский форвард москвичей Мартиньш Карсумс.
Отметим, что для наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова эта победа стала 600-й в отечественных чемпионатах.
Следующий матч «барсы» проведут уже дома, на родной «Татнефть Арене». 18 января в гости к «Ак Барсу» приедет один из самых принципиальных соперников казанцев — уфимский «Салават Юлаев». Начало встречи в 19.30, сообщает
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