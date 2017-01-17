«Ак Барс» в гостях второй раз в сезоне обыграл московское «Динамо»

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На 17-ой минуте первого периода встречи «барсы» усилиями бронзового призера молодежного чемпионата мира по хоккею Михаила Сидорова вышли вперед. Забросив шайбу, казанцы не стали отходить назад и концовку игрового отрезка провели преимущественно в чужой зоне.

Такой счет продержался вплоть до 57-ой минуты, когда нападающий «барсов» Михаил Глухов удвоил преимущество команды. За оставшееся до конца матча время «динамовцы» смогли отыграть лишь одну шайбу — на 60-ой минуте отличился латвийский форвард москвичей Мартиньш Карсумс.

Отметим, что для наставника «Ак Барса» Зинэтулы Билялетдинова эта победа стала 600-й в отечественных чемпионатах.