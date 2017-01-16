«Сарыарка» отыгралась с двух шайб и одержала победу в матче ВХЛ

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В Караганде «Сарыарка» обыграла «Торос» — 3:2.

В этой встрече «Сарыарка» проявила характер. Карагандицы смогли отыграться с двух шайб, а затем — и вовсе уверенно довести дело до победы. На дубль нападающего «Тороса» Егора Дубровского (8-я и 14-я минуты) «Сарыарка» ответили четырьмя шайбами — их на свой счет записали Евгений Орлов (20-я минута, буллит), Исаак Валицкий (34), Евгений Орлов (36) и Павел Копытин (46).

В Усть-Каменогорске «Торпедо» в серии буллитов проиграло «Ижстали» — 1:2.

На десятой минуте Владимир Королев вывел «Ижсталь» вперед, однако на 33-й Талгат Жайлауов сравнял счет. В овертайме команды также не выявили победителя, а в серии буллитов точный бросок Максима Юшкова принес победу россиянам.

В турнирной таблице ВХЛ с 87 очками лидирует «Торпедо», а «Сарыарка», в активе которой 81 балл, идет на третьем месте.