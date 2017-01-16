Листки хоккейного календаря. Недели №№ 17−18. 2—15 января. С новыми силами

Между тем, в январе в рамках главного нашего национального хоккейного соревнования уже было проведено на сегодняшний день 18 игр. И некоторые из них заслуживают быть отмеченными отдельно.



Первыми в этом году из участников чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой на лед вышли «Бейбарыс» и «Горняк» — действующий чемпион страны одержал две победы, хотя и не без труда: 4:2 и 3:2 (в овертайме). После этого «мамлюки» пошли в поход на итальянский Асиаго, где оказались вторыми в супер-финале Континентального Кубка. Рудничане же вслед за тем отправились по месту своего базирования для встреч с «Арланом» — здесь гости были сильнее: 3:2 и 3:1. До визита в Рудный кокшетауцы успели дома встретиться с «Астаной» и очков столичной дружине не подарили — 10:0 (это самая крупная теперь на данный момент победа в продолжающемся соревновании) и 2:1. В то же время «горожане» столицы из Кокшетау отправились в Петропавловск, где, однако, турнирными баллами тоже не разжились — 3:2 и 3:1 в пользу «Кулагера». Северяне до «Астаны» успели принять на своем льду и «горожан» из южной столицы, поделив с ними очки поровну — 0:1 и 4:3. «Алматы», в свою очередь, вслед за этим сумел у себя дома дважды в овертайме сломить сопротивление «Иртыша» — 5:4 и 4:3. Павлодарцы перед тем принимали на своей площадке гостей из «Темиртау» — 5:3 и 0:3. Команда из города металлургов, в свою очередь, после разбиралась у себя дома с «Номадом», сначала уступив гостям в драматичнейшем противостоянии в серии послематчевых буллитов 5:6, а на следующий день взяв реванш — 4:2. «Кочевники» же успели перед этим два раза всухую оставить в столице не у дел «Алтай Торпедо» — 2:0 и 4:0.



Вот такими были эти две недели. В состоявшихся 18 поединках сразу 13 побед одержали выступавшие на своих площадках ледовые дружины — из них 3 в овертайме. Гости, соответственно, уходили со льда победителями в 5 случаях, однажды взяв верх в серии послематчевых буллитов.



В общей сложности, в сыгранных в 2017 году поединках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой было заброшено ровно 100 шайб — как будто постарались игроки угодить статистикам. Таким образом, средняя результативность прошедших двух, с натяжкой, хоккейных недель составила около 5,56 фиксируемых за игру взятий ворот. При этом игравшие дома коллективы поражали цель в 61 случае — то есть, отличались, в среднем, 3,39 раза за игру. Команды же, гостившие на чужих аренах, сумели заставить капитулировать голкиперов соперников 39 раз — таким образом, визитеры забрасывали в эти январские дни примерно по 2,17 шайбы в каждой игре.



Вообще же, с начала чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов в воротах участников соревнования побывало уже 1049 шайб. Именно на минувшей неделе был преодолен рубеж в тысячу взятий ворот в соревновании. И, исходя из этого, несложно подсчитать, что общая средняя результативность всего продолжающегося нашего главного национального хоккейного турнира составляет на данный момент примерно 5,3 забрасываемых в каждой игре шайб. Хотелось бы, конечно, более высокой результативности в нашем чемпионате…



Среди тех, кто трудится для этого, не покладая рук, ног и головы, можно отметить лидера в гонке лучших бомбардиров соревнования Дмитрия Орлова из «Темиртау», который в 37 проведенных поединках забросил 13 шайб и отдал 30 голевых передач — итого 43 результативных очка. Темиртаусца преследуют два игрока «Кулагера» — Максим Волков в 40 матчах отправил в чужие ворота 14 шайб и 25 раз удачно ассистировал своим партнерам по команде (39 очков по системе «гол+пас»), а Ильгиз Нуриев в тех же 40 поединках набрал 35 результативных баллов — 12 взятий чужих ворот и 23 «ассиста».



В турнирной таблице хоккейного чемпионата страны продолжает уверенно лидировать «Арлан», набравший уже 98 турнирных баллов, среди лидеров также «Бейбарыс» (83 очка) и «Номад» (77 баллов). Далее расположились «Кулагер» (71 очко), «Иртыш» (70), «Алматы» (60), «Темиртау» (54), «Алтай Торпедо» (30). За пределами зоны плей-офф остаются «Горняк» (27 турнирных баллов) и «Астана» (24).