Листки хоккейного календаря. Недели №№ 17−18. 2—15 января. С новыми силами
Так получилось, что
из-за новогодних торжеств одна календарная неделя, с 26 декабря по 1 января, оказалась свободной от поединков продолжающегося чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой. Да и на следующей в этом соревновании был сыгран только один матч — аккурат в воскресенье 8 января… И, тем не менее, благодаря той встрече, можно, пожалуй, считать, что в 2017 году позади уже две игровых хоккейных семидневки.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Между тем, в январе в рамках главного нашего национального хоккейного соревнования уже было проведено на сегодняшний день 18 игр. И некоторые из них заслуживают быть отмеченными отдельно.
Первыми в этом году из участников чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой на лед вышли «Бейбарыс» и «Горняк» — действующий чемпион страны одержал две победы, хотя и не без труда: 4:2 и 3:2 (в овертайме). После этого «мамлюки» пошли в поход на итальянский Асиаго, где оказались вторыми в
Вот такими были эти две недели. В состоявшихся 18 поединках сразу 13 побед одержали выступавшие на своих площадках ледовые дружины — из них 3 в овертайме. Гости, соответственно, уходили со льда победителями в 5 случаях, однажды взяв верх в серии послематчевых буллитов.
В общей сложности, в сыгранных в 2017 году поединках чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой было заброшено ровно 100 шайб — как будто постарались игроки угодить статистикам. Таким образом, средняя результативность прошедших двух, с натяжкой, хоккейных недель составила около 5,56 фиксируемых за игру взятий ворот. При этом игравшие дома коллективы поражали цель в 61 случае — то есть, отличались, в среднем, 3,39 раза за игру. Команды же, гостившие на чужих аренах, сумели заставить капитулировать голкиперов соперников 39 раз — таким образом, визитеры забрасывали в эти январские дни примерно по 2,17 шайбы в каждой игре.
Вообще же, с начала чемпионата Казахстана по хоккею с шайбой сезона 2016/2017 годов в воротах участников соревнования побывало уже 1049 шайб. Именно на минувшей неделе был преодолен рубеж в тысячу взятий ворот в соревновании. И, исходя из этого, несложно подсчитать, что общая средняя результативность всего продолжающегося нашего главного национального хоккейного турнира составляет на данный момент примерно 5,3 забрасываемых в каждой игре шайб. Хотелось бы, конечно, более высокой результативности в нашем чемпионате…
Среди тех, кто трудится для этого, не покладая рук, ног и головы, можно отметить лидера в гонке лучших бомбардиров соревнования Дмитрия Орлова из «Темиртау», который в 37 проведенных поединках забросил 13 шайб и отдал 30 голевых передач — итого 43 результативных очка. Темиртаусца преследуют два игрока «Кулагера» — Максим Волков в 40 матчах отправил в чужие ворота 14 шайб и 25 раз удачно ассистировал своим партнерам по команде (39 очков по системе «гол+пас»), а Ильгиз Нуриев в тех же 40 поединках набрал 35 результативных баллов — 12 взятий чужих ворот и 23 «ассиста».
В турнирной таблице хоккейного чемпионата страны продолжает уверенно лидировать «Арлан», набравший уже 98 турнирных баллов, среди лидеров также «Бейбарыс» (83 очка) и «Номад» (77 баллов). Далее расположились «Кулагер» (71 очко), «Иртыш» (70), «Алматы» (60), «Темиртау» (54), «Алтай Торпедо» (30). За пределами зоны
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