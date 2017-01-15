«Темиртау» одолел «Номад» в матче чемпионата РК
В повторном матче чемпионата РК «Темиртау» обыграл столичный «Номад».
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Темиртаусцы во втором матче взяли реванш у столичной команды. В составе хозяев дублем отличился Антон Угольников.
«Темиртау» — «Номад» 4:2 (0:1, 2:0, 2:1).
Шайбы:
0:1 — 03:56 Гренц (Лобанов, Кабиев). В равенстве
1:1 — 30:22 Волков (Лихотников, Зайцев). В равенстве
2:1 — 39:33 Угольников (Сафин, Зеленин). В равенстве
3:1 — 41:11 Угольников (Лихотников, Дульнев). В большинстве
4:1 — 50:00 Наместников (Орлов, Серёгин). В большинстве
4:2 — 59:53 Севостьянов (Лобанов, Никулин). В равенстве
Вратари: Бородуля — Крамарь.
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