Обзор дня: почему скаутов НХЛ пускают в зону раздевалок наших команд?
В Москве прошла «Русская классика», Александр Медведев предложил вернуть Кубок надежды, а Милош Ржига в очередной раз повеселил.
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Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.
Есть четкое правило: хочешь организовать
КУБОК НАДЕЖДЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?
Александр Медведев выступил с очередным заявлениями, и я бы выделил момент про Кубок Надежды. До 18 февраля месяц, и потом тринадцать команд перестают играть на полгода. Им нужно тренироваться до 30 апреля, и когда рассказываешь об этом североамериканским хоккеистам, то они не понимают, в чем подвох. Но какова мотивация для участия в этом турнире? Медведев говорит о преференциях по календарю, но я не понимаю, что это такое. А почему бы не применить систему НФЛ, где разыгрывалось бы 2 или 4 четыре путевки в
ПОЛОЖЕНИЕ ШАЛУНОВА.
Максим Шалунов все ближе к отъезду в «Чикаго», но о его шансах мы поговорим в другой раз. Возмутила другая ситуация. После игры с ЦСКА скауты американского клуба подходят к раздевалке, спокойно общаются с хоккеистами (там был еще и Иван Налимов), обсуждают дела.
НАИВНОСТЬ РЖИГИ.
Милош Ржига умеет насмешить. Сегодня он сообщил, что не понимает решение о своей одноматчевой дисквалификации за выход на лед. И аргументирует только так, как умеет он: «В тот момент я не думал ни о каких правилах». Нет, мотивация Ржиги понятна. Вацлав Недорост попал под серьезный силовой прием, ударился головой, лежит в крови. Ржига побежал помогать (хотя врачи пришли быстрей него), хотел помочь. Это похвально. Но это нарушение правил и дисквалификация (просто не первое удаление Ржиги). Дали минималку — поступили
ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.
Иржи Секач «Ак Барс».
Провел бессмысленные 15 минут на льду в Подольске.
Сергей КОНЬКОВ «Нефтехимик».
Ни разу не бросил за 19 минут и получил «-2».
Георгий БЕЛОУСОВ, «Лада».
0 очков, 0 бросков и «-3».
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