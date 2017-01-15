Обзор дня: почему скаутов НХЛ пускают в зону раздевалок наших команд?

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Есть четкое правило: хочешь организовать какое-то душевное мероприятие — проводи его подальше от Москвы. Я был на нескольких матчей на открытом воздухе в ВХЛ. Лучший был, безусловно, в Нижнем Тагиле. Да, холодно, да откалывался лед, да и с трибун было не очень хорошо видно. Впрочем, последний довод — проблема всех матчей подобного уровня. В Торонто на «Зимней классике», сидя на хороших местах, я видел часть площадки и смотреть оттуда игру не рекомендую никому. Но на таких играх люди приходят за другим. Так было и в провинции Онтарио, так было и в Нижнем Тагиле. Московский матч между клубами ВХЛ был обречен изначально. Охранники у нас умеют только не пускать, команды являются чистыми фарм-клубами, у которых нет никакого принципиального противостояния. И на играх правило для журналистов было одно — можно все. Потому и получались праздники и веселье. Как не радоваться, если хоккеисты «Спутника» делились чаем в перерыве игры и обсуждали, что происходит на площадке. Не надо больше играть в Москве и ближайших городах.

КУБОК НАДЕЖДЫ ВОЗВРАЩАЕТСЯ?

Александр Медведев выступил с очередным заявлениями, и я бы выделил момент про Кубок Надежды. До 18 февраля месяц, и потом тринадцать команд перестают играть на полгода. Им нужно тренироваться до 30 апреля, и когда рассказываешь об этом североамериканским хоккеистам, то они не понимают, в чем подвох. Но какова мотивация для участия в этом турнире? Медведев говорит о преференциях по календарю, но я не понимаю, что это такое. А почему бы не применить систему НФЛ, где разыгрывалось бы 2 или 4 четыре путевки в плей-офф. Первые шесть команд по итогам регулярного чемпионата ждут своих соперников, а в это время шел бы дополнительный турнир. Да я еще что-нибудь могу придумать, но ведь проблема совершенно в другом. Календарь турнира заточен под сборную — вот и вся беда. Нашему штабу надо две недели для подготовки, хотя мы заявляем команду из хоккеистов, выступающих за океаном. Уберите этот пункт. Давайте запланируем последний матч Кубка Гагарина, допустим, на 1 мая, если чемпионат мира стартует пятого. Знаете сколько проблем решим моментально?

ПОЛОЖЕНИЕ ШАЛУНОВА.

Максим Шалунов все ближе к отъезду в «Чикаго», но о его шансах мы поговорим в другой раз. Возмутила другая ситуация. После игры с ЦСКА скауты американского клуба подходят к раздевалке, спокойно общаются с хоккеистами (там был еще и Иван Налимов), обсуждают дела. Эй-эй, кто их вообще туда пустил? Что делают представители конкурирующей (при всей условности этого слова) лиги у раздевалки клуба, и какое право они имеют обсуждать что-то со спортсменами, у которых действующий контракт. Да, никто не запретит встречаться. Но именно в этом свидании я вижу плевок со стороны НХЛ. Типа, вот тут дикари живут, а мы приехали с золотыми цацками и торгуемся. Между прочим, представители «Чикаго» подошли со стороны клубного офиса ЦСКА, куда просто так не попадешь. И еще один момент. Одна из причин проблем «Сибири» в том, что хоккеисты думают не об игре, а о том, где они будут выступать в следующем сезоне. И как тут не думать, если скаутов-агентов пускают к раздевалке.

НАИВНОСТЬ РЖИГИ.

Милош Ржига умеет насмешить. Сегодня он сообщил, что не понимает решение о своей одноматчевой дисквалификации за выход на лед. И аргументирует только так, как умеет он: «В тот момент я не думал ни о каких правилах». Нет, мотивация Ржиги понятна. Вацлав Недорост попал под серьезный силовой прием, ударился головой, лежит в крови. Ржига побежал помогать (хотя врачи пришли быстрей него), хотел помочь. Это похвально. Но это нарушение правил и дисквалификация (просто не первое удаление Ржиги). Дали минималку — поступили по-человечески. Мы же не осуждаем игроков, которые идут в драку за своих партнеров. Но мы и не удивляемся, что они потом пять минут сидят на скамейке. Но Ржига… Не думал он о правилах!

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Иржи Секач «Ак Барс».

Провел бессмысленные 15 минут на льду в Подольске.

Сергей КОНЬКОВ «Нефтехимик».

Ни разу не бросил за 19 минут и получил «-2».

Георгий БЕЛОУСОВ, «Лада».

0 очков, 0 бросков и «-3».