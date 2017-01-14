Самая титулованная хоккеистка мира Виккенхайзер объявила о завершении карьеры
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по хоккею канадка Хейли Виккенхайзер объявила о завершении карьеры. Об этом сама спортсменка написала на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
«Уважаемая Канада. Выступать для тебя было огромной честью для меня. Пришло время “повесить коньки на гвоздь”. Спасибо», — написала 38-летняя Виккенхайзер.
В составе сборной Канады Виккенхайзер, которая выступала на позиции нападающего, завоевала четыре золотых (2002, 2006, 2010, 2014) и одну серебряную (1998) награду Олимпийских игр. Она также семь раз становилась чемпионкой мира и шесть — серебряным призером.
Вместе с канадкой Джейной Хеффорд Виккенхайзер является рекордсменом страны по количеству золотых олимпийских медалей, а также самой титулованной хоккеисткой в истории Олимпиад. В 2014 году была избрана членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. На церемонии открытия Олимпиады в Сочи была знаменосцем национальной сборной Канады.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter