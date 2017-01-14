Самая титулованная хоккеистка мира Виккенхайзер объявила о завершении карьеры

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«Уважаемая Канада. Выступать для тебя было огромной честью для меня. Пришло время “повесить коньки на гвоздь”. Спасибо», — написала 38-летняя Виккенхайзер.

В составе сборной Канады Виккенхайзер, которая выступала на позиции нападающего, завоевала четыре золотых (2002, 2006, 2010, 2014) и одну серебряную (1998) награду Олимпийских игр. Она также семь раз становилась чемпионкой мира и шесть — серебряным призером.

Вместе с канадкой Джейной Хеффорд Виккенхайзер является рекордсменом страны по количеству золотых олимпийских медалей, а также самой титулованной хоккеисткой в истории Олимпиад. В 2014 году была избрана членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. На церемонии открытия Олимпиады в Сочи была знаменосцем национальной сборной Канады.