Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey/28424105/
14 января 2017, 10:32 | Хоккей | ТАСС

Самая титулованная хоккеистка мира Виккенхайзер объявила о завершении карьеры

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Четырехкратная чемпионка Олимпийских игр по хоккею канадка Хейли Виккенхайзер объявила о завершении карьеры. Об этом сама спортсменка написала на своей официальной странице в сети микроблогов Twitter.

Канадка Хейли Виккенхайзер является четырехкратной чемпионкой Олимпийских игр и семикратной чемпионкой мира. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Уважаемая Канада. Выступать для тебя было огромной честью для меня. Пришло время “повесить коньки на гвоздь”. Спасибо», — написала 38-летняя Виккенхайзер.

В составе сборной Канады Виккенхайзер, которая выступала на позиции нападающего, завоевала четыре золотых (2002, 2006, 2010, 2014) и одну серебряную (1998) награду Олимпийских игр. Она также семь раз становилась чемпионкой мира и шесть — серебряным призером.

Вместе с канадкой Джейной Хеффорд Виккенхайзер является рекордсменом страны по количеству золотых олимпийских медалей, а также самой титулованной хоккеисткой в истории Олимпиад. В 2014 году была избрана членом комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета. На церемонии открытия Олимпиады в Сочи была знаменосцем национальной сборной Канады.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея

Еще 7 новостей  Все новости
14 января

Петухов: FIS вынесет решение по делам Легкова и Белова в начале недели

Передача Овечкина помогла "Вашингтону" разгромить "Чикаго" в матче НХЛ

Источник: Луис Адриано в понедельник подпишет контракт со "Спартаком"