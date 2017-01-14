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14 января 2017, 1:39 | Хоккей | ТАСС

Российские и китайские любители сыграют в хоккей на льду Амура впервые за 60 лет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Хоккейный матч между любительскими командами России и Китая пройдет в субботу прямо на льду пограничной реки Амур, которая разделяет российский Благовещенск и китайский город Хэйхэ. Хоккеисты двух стран скрестят здесь клюшки впервые с 1955 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

В составе российской команды сыграет губернатор Амурской области Александр Козлов. Увеличить
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«После открытия мероприятия сначала пройдет 10-минутный матч между детскими командами, затем на ледовую площадку выйдут хоккеисты взрослых команд», — сказали в администрации Благовещенска. Планируется, что в составе российской команды сыграет губернатор Амурской области Александр Козлов.

В региональном ГУ МЧС добавили, что толщина льда на Амуре в месте проведения товарищеского матча достигла полуметра и является безопасной. Для полноценного матча на реке уже установлены хоккейная коробка, трибуны, теплые раздевалки и палатки для обогрева. Обеспечивать безопасность проведения игры будут спасатели, пожарные, инспекторы ГИМС и водолазы.

«Амурчане, которые не попадут на турнир, смогут посмотреть международный хоккейный матч на реке Амур в онлайн-режиме на Первом областном телеканале. Кроме того, видео будет транслироваться на двух спортивных сайтах и уличных экранах Благовещенска», — отметили в мэрии.

Матч «Содружество» откроет второй этап международного спортивного фестиваля в рамках программы развития детского ледового спорта «Добрый лед». Первый этап фестиваля прошел в Благовещенске 24 и 25 декабря на крытом ледовом катке стадиона «Спартак». В нем приняли участие шесть любительских команд, пять из которых представляли Россию, одна — Китай.

Впервые идею проведения хоккейного матча на льду реки глава Приамурья озвучил в мае этого года. По его словам, амурские ветераны хоккея подарили ему фотографию ТАСС 1955 года, на которой изображено, как сборные Амурской области и провинции Хэйлунцзян играют в хоккей. Китайская сторона поддержала предложение провести товарищеский турнир. По словам Козлова, задача организаторов — провести его на достойном уровне и сделать соревнование традиционным.
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