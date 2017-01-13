Фазель: IIHF рассмотрит поведение фанатов, освиставших гимн РФ в матче женского МЧМ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт, Маргарита Якупова. Международная федерация хоккея (IIHF) рассмотрит неуважительное поведение болельщиков, освиставших гимн России в матче женского молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет) в Чехии, заявил агентству «Р-Спорт» президент IIHF Рене Фазель.
После четвертьфинального матча, который состоялся 11 января в Пршерове и завершился победой россиянок над сверстницами из команды Чехии со счетом 2:0, местные болельщики освистали гимн России.
«К сожалению, такая ситуация происходит не в первый раз, неуважительное отношение болельщиков во время национального гимна уже случалось, не только с Россией. Это уже не необычно, но это не fair play. Я думаю, что мы в IIHF рассмотрим этот случай, обсудим его. Я уверен, что разговор будет идти в направлении того, что мы бы не хотели, чтобы такое глупое поведение повторялось. Безусловно, это неуважение, такое не должно происходить. Мы непременно рассмотрим этот случай в отношении Чехии, но еще раз отмечу, что такое происходит не впервые» — сказал Фазель по телефону.
«Я думаю, нам нужно проводить определенную работу для того, чтобы такое больше не повторялось. Мы хотим, чтобы к национальным гимнам относились с уважением вне зависимости от результата команды и страны. Честно говоря, я удивлен, что такое произошло. Я просто недоволен, что люди ведут себя так бесцеремонно и глупо», — добавил собеседник агентства.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter