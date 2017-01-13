Чешские СМИ об освистанной сборной России: «Они били нас клюшками, как палками»

Издание hokej.cz опубликовало статью с заголовком: «Как противно! Матч юниорок с Россией закончился массовой дракой».

После матча с Финляндией в соперники девушкам досталась сборная России. Несмотря на удачные действия вратаря, на ход игры повлияли решения судей. Арбитры провалили встречу. Игра закончилась массовой дракой.



Это уже слишком. Могу подтвердить, с русскими тяжело играть в хоккей, даже с женщинами. К сожалению, никто не ожидал, что случится такая эмоциональная концовка. Сначала Оксана Братищева отправила в нокаут Клару Хумларову, а потом капитан россиянок Нина Пирокова избила кулаками Натали Млункову.



— Россия играет жестко — это одно дело, — сказал после матча главный тренер Ян Фидрмуч. — Но они перешли грань. Россиянки использовали клюшки, как палки, и били нас весь матч.

Напомним, что за одну минуту и 24 секунды до финальной сирены началась массовая драка у ворот сборной России, по итогом которой на скамейке штрафников оказались четыре россиянки и три чешки. Отметим, что после матча трибуны освистали сборную России, но это не смутило команду, которая исполнила гимн. В полуфинале сборная России встретится с США, которым проиграла на групповом этапе 1:6.