Фанаты освистали гимн РФ после матча россиянок с чешками на молодежном ЧМ

Встреча, прошедшая в среду Пршерове (Чехия), завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок. За две минуты до конца игры на площадке вспыхнула массовая драка с участием хоккеисток обеих команд. В результате россиянки Оксана Братищева и Нина Пирогова, заработавшие большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы, наказаны дисквалификацией на полуфинальную встречу с командой США.

После окончания игры с чешками, как только зазвучал гимн РФ, болельщики на трибунах принялись свистеть. Однако это не смутило российских хоккеисток, которые, обнявшись, стали петь гимн.