Фанаты освистали гимн РФ после матча россиянок с чешками на молодежном ЧМ
МОСКВА, 13 янв —
Р-Спорт. Болельщики освистали российский гимн после окончания четвертьфинального матча молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки до 18 лет) между женскими сборными России и Чехии.
Встреча, прошедшая в среду Пршерове (Чехия), завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок. За две минуты до конца игры на площадке вспыхнула массовая драка с участием хоккеисток обеих команд. В результате россиянки Оксана Братищева и Нина Пирогова, заработавшие большой плюс дисциплинарный до конца игры штрафы, наказаны дисквалификацией на полуфинальную встречу с командой США.
После окончания игры с чешками, как только зазвучал гимн РФ, болельщики на трибунах принялись свистеть. Однако это не смутило российских хоккеисток, которые, обнявшись, стали петь гимн.
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