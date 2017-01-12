«Торпедо» забросило пять шайб «Спутнику», а «Сарыарка» одержала волевую победу в ВХЛ

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В Усть-Каменогорске «Торпедо» со счетом 5:3 обыграло «Спутник» из Нижнего Тагила.

В составе «Торпедо» в большинстве отличились Евгений Белухин (21-я минута) и Леонид Метальников (46), в равных составах — Иван Иванов (36) и Евгений Рымарев (53), а на 58-й минуте в меньшинстве дубль оформил Белухин, поразивший пустые ворота.

У «Спутника» шайбы забросили Ильдар Валеев (22), Михаил Мокин (35, в меньшинстве) и экс-игрок сборной Казахстана Евгений Гасников (50).

Домашнюю победу одержала и карагандинская «Сарыарка», которая в овертайме обыграла пермский «Молот-Прикамье» — 2:3.

По ходу матча «Сарыарка» уступала с разнице в две шайбы, но за секунду до конца основного времени смогла сравнять счет, а в овертайме — уже вырвать победу.

У карагандинцев отличились Исаак Валицкий (9-я минута), дебютант команды Михаил Анисин (27), Артур Сарваров (60) и Евгений Орлов (63). У гостей шайбы на свой счет записали Анатолий Раенко (9), Руслан Шайхулов (12) и бывший нападающий «Барыса» Вадим Ермолаев (22).

После 38 туров «Торпедо» с 83 очками лидирует в турнирной таблице. На четвертой строчке располагается «Сарыарка», у которой 76 баллов. Завершится регулярный чемпион ВХЛ 19 февраля.

Следующие матчи казахстанские клубы проведут 14 января. В этот день «Торпедо» дома примет «Торос», а «Сарыарка» на своей площадке встретится с «Ижсталью». Обе встречи начнутся в 17:00 по времени Астаны, а игру в Караганде в прямом эфире покажет KazSport.