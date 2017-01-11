IIHF рассматривает возможность изменения формата овертайма в финалах турниров

Согласно существующим правилам, в финалах чемпионатов мира проводится 20-минутный овертайм в формате «пять на пять». В случае ничьей победитель выявляется в серии буллитов по пять бросков.

Сообщается, что одним из вариантов является проведение 20-минутного овертайма «пять на пять» или «четыре на четыре», спустя 10 минут после начала которого из каждой из команд будет убрано по одному игроку. Отмечается, что вариант овертайма «три на три» считается более подходящим для выявления победителя, чем буллитная серия, при этом обсуждение формата находится на начальной стадии.