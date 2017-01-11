Роман Рачинский: Приехал в Казахстан и ни капли не жалею об этом

— До перехода в «Номад», ты всегда играл за команду родного города. Как решился на перемены в карьере, и почему выбор пал на казахстанский чемпионат?

— Закончился контракт в Новосибирске, поехал на просмотры по командам. Кстати, вариант игры в Казахстане у меня был, но хотелось закрепиться в российской команде в ВХЛ, так как не знал, каков уровень казахстанской лиги. С ВХЛ не получилось: в апреле, когда сезон закончился, планировал игру в ангарском «Ермаке», но почему-то в этой команде никого из молодых не взяли. Вообще, мог выступать по молодёжке, возрастной лимит позволял, но нам сказали, что играть не будем, нас стали перераспределять, искать варианты. Клуб меня отдал в тюменский «Рубин», там немного поиграл и всё, получил небольшую травму. В августе позвонил агент и сказал, что есть вариант в казахстанской команде, могу ехать. Пару дней подумал, но всё-таки решился, приехал и ни капли не жалею об этом.



— Насколько сложно игроку найти команду, после того как уходишь из МХЛ?

— Тут раз на раз не приходится. В каких-то командах берут только своих игроков, следят за своей молодёжью, а на тебя особого внимания не обращают, и ты, как минимум, должен быть на голову сильнее местных игроков. Где-то просто нет места молодым, всё занято. Поэтому сложно ответить на этот вопрос, но прежде всего всё зависит от самого тебя, как настроишься.



— Поиграв во многих городах по МХЛ, можешь рассказать, с чем приходилось сталкиваться?

— Вообще историй много, но вспоминается один случай такой: когда играл за тюменский «Рубин», мы должны были ехать на товарищеский матч с «Югрой». Проснулись очень рано, часов в шесть утра, собрались на стадионе, загрузили форму в автобус, ждали отъезда, и тут нам сообщают, что дорогу размыло, дороги нет и поездка отменяется! Наверное, кто-нибудь из иностранцев точно бы в такое не поверил, ну, а мы разобрали вещи и пошли дальше спать, а в Ханты-Мансийске всё-таки сыграли, через две недели.



— Как освоился на новом месте, в новой для тебя стране и команде?

— Всё нравится, жаловаться не на что. Признаюсь честно, ожидал худшего, думал, что казахстанская лига будет значительно слабее ВХЛ, где мне так хотелось играть. Но, сейчас у нас прошёл первый этап «регулярки», и могу сказать, что уровень здесь приличный, как и в «вышке» есть сильные составы и команды послабее, много опытных, повидавших виды хоккеистов, иностранцы в некоторых клубах есть, против которых интересно играть.



— Судя по твоей статистике, к взрослому хоккею ты адаптировался довольно быстро.

— Адаптировался уже давно, просто травма меня немного выбила из колеи, и поначалу было тяжело. Но партнеры по звену, да и из всей команды помогали и помогают, без них такого результата, конечно же, не было бы. К тому же, в команде приняли очень хорошо, в коллектив влился быстро, а это немаловажно. Многих знал, когда мы играли друг против друга в системе ДЮСШ, с некоторыми знаком лично (кто именно).



— Первый этап с «Номадом» вы завершили на третьем месте, как тебе результат и вообще ход этого круга? Что у команды получалось, и какие ошибки порой мешают побеждать?

— Тяжело сказать, на все команды мы настраиваемся одинаково, но вот что-то в матче происходит, идёт не так и всё, сбой. Вообще, это сложно объяснить читателям, нужно быть внутри коллектива, чтобы всё это понимать. Не раз уже говорили, что команда — это единый механизм, и если какой-то болт выпадает, или что-то ломается, рушится всё. Вот выпадет кто-то из-за травмы, или в «Барыс» заберут, в аренду отправят и картина уже совсем другая, нужно налаживать новые сочетания. Иногда тяжело быстро перестроится, это всё сказывается. Это как на работе в офисе, поменяют у вас напарника или коллегу, нужно время, чтобы привыкнуть и узнать друг друга. В целом, считаю, что мы неплохо провели круг, завершили первый этап на третьем месте, всё по делу, по игре.



— На твой взгляд, какая игра была самой крутой в исполнении «Номада»?

— Вторая игра в Атырау против «Бейбарыса», когда мы проигрывали по ходу матча, а в третьем периоде сравняли счёт и в концовке вырвали победу, выстояли. Вот эта победа была трудовая, такой кайф был прийти в раздевалку и выдохнуть. Очень интересные матчи в Павлодаре, напряжённые, нервы шалили, но нам всё-таки удалось победить! Такие матчи и победы дольше задерживаются в памяти: попьют тебе крови три периода, но зато потом такая эйфория приятная. Даже сидишь в душе и понимаешь, что красавцы, большой объём работы выполнили.



— Первое, что делает команда в раздевалке после удачных и неудачных игр?

— Если удачная игра, то каждый скажет, что «все молодчики», каждый на своей волне. После поражения тренер скажет пару слов, «настраиваемся на следующую игру, стараемся проигранную забыть, как страшный сон и идти дальше».



— Недавно вышла новость о заключении двустороннего контракта, что даёт тебе право играть в КХЛ за «Барыс». Как это всё произошло, и как отнёсся к такой новости?

— Дело было так: шла очередная тренировка с «Номадом», Юрий Владимирович подъехал и сказал, что завтра отправляюсь в расположение’Барыса. Честно говоря, думал, что просто отправляют потренироваться, посмотреть меня хотят. Провёл пару тренировок с «Барысом», а на следующий день меня назвали в составе, который поедет на выезд! Собирался в попыхах, мозги были не на месте, мыслями уже летел в самолёте, мне тут контракт дают, ничего не соображаю, всё как в тумане. Съездил в поездку, правда, не сыграл. Вернулись с выезда, тренировался с молодыми и неиграющим составом, с Владом Занковцом. Прикольные тренировки у него, практически на всё что можно вообразить. Но главное, есть ощущение, что ты прибавляешь. Сам чувствую, что стал быстрее, очень много он со мной на технику катания работал. Причём для нападающих был свой комплекс, для защитников свой — как на льду, так и в зале. Видно, что всё это на высоком профессиональном уровне, интересно так работать. Любому игроку даже льстит, что ему уделяется внимание отдельно, даются индивидуальные советы. Это очень помогает расти, видишь и понимаешь, что на тебя обратили внимание, хочется что-то доказать, раскрыться, сделать, с каждым днём становишься всё лучше и лучше.



— Кого, по твоему мнению, можно назвать сильнейшим защитником всех времен? И кого — лучшим в современности?

— Наверное, шведский защитник Никлас Линдстрем, а из современных — в КХЛ это Слава Войнов, приезжали они осенью в Астану, понравилось и катание, и техника, как мыслит, подключается к атакам, и в обороне отрабатывает. В НХЛ — Дмитрий Орлов, и в обороне может жёстко сыграть, и в атаке что-то создать, гол забить, подключиться — очень универсальный защитник.



Блиц-опрос:



— Что важнее на льду — эмоции или спокойствие?

— Для меня хладнокровие.



— Что в хоккее для тебя самое сложное?

— Гол забить, у меня с этим компонентом проблемы (смеётся).



— Какой новогодний подарок запомнился больше всего?

— А вот даже на этот новый год родители прислали большую коробку конфет, носки и новый джойстик на плейстейшн! Я довольно эмоционально играю в «соньку», разбил джойстик, родители узнали и подарили новый.



— Кто в «Номаде» чемпион по НХЛ на «соньке»?

— Наверное, Вова Крамарь, хотя много сильных ребят есть, но я вот чаще играю в ФИФУ, хоккея мне хватает и без этого.



— Какую книгу прочитал последней?

— Пауло Коэльо — «Алхимик»



— Опиши «Номад» тремя прилагательными

— Целеустремленный, боевой и задорный!



— Девиз, с которым ты идёшь по жизни, который тебе помогает?

— Никогда не опускать руки, и всегда во тьме видеть свет!