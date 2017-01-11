Обзор дня: Капризов вернулся и успокоил Захаркина

Новости мира хоккея — в обзоре Алексея ШЕВЧЕНКО.

Вернулся Кирилл Капризов, и «Салават Юлаев» преобразился. Казалось, что так не бывает, но ведь случилось. Два гола и две передачи — переломлен «Спартак», имевший после первого периода преимущество в две шайбы. Кирилл опять забросил фантастические голы, а Игорь Захаркин даже сделал несколько заявлений после игры, успокоенный победой. Секрет Капризова открыл Валерий Брагин после одной из пресс-конференций на чемпионате мира. Почему-то это осталось незамеченным, но ведь тут и кроется главный козырь Кирилла. Он, не создавая много моментов, может реализовать и полумомент. Например, есть форварды, которые раз семь бросят по воротам, дважды выйдут один на один, обстучат все штанги, забьют и становятся лучшими игроками матча, а также любимцами болельщиков. У Капризова два момента — один гол. Или три момента — два гола и передача. В этом настоящая сила Кирилла. А вот сравнения с Владимиром Тарасенко, которое стало популярно в последнее время, я не понимаю. Чем они похоже, кроме, возможно, фактуры? Это вообще два разных нападающих.

ПОДОЛЬСКОЕ ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

Валерий Белов в «Витязе» проделал огромную работу и это стало ясно после вчерашнего матча в Китае. Команду не узнать. За последние несколько лет мы привыкли, что у этого клуба совершенно нет характера, в трудные моменты все сразу отступают, а хоккеисты, прекрасно понимая, что им за это ничего не будет, могут спокойно играть так, как считают нужным. Сейчас же все иначе. Да, на это было очень непросто смотреть, если ты хочешь увидеть веселую игру, но команда сыграла по результату против очень крепкого соперника, а главный тренер никому не дает спуску и не стесняется приводить в чувство хоккеистов, которые вот-вот потеряют концентрацию. И, конечно, Белову удалось применить все казанские наработки. Иногда казалось, что мы и видим «Ак Барс». Сейчас «Витязь» в восьмерке, но у него очень серьезные конкуренты. Однако преимущество клуба в том, как именно ведет себя тренер.

НАЗАД В АХЛ.

Владислав Каменев провел всего два матча в НХЛ и был отправлен обратно в «Милуоки». Совсем недавно «Нэшвилл» опубликовал список лучших проспектов клуба, и Каменев там был то ли на четвертом, то ли на пятом месте. Знаю, что к таким рейтингам в Северной Америке относятся серьезно и думают над тем, как расставляют в них игроков. Очевидно же, что в уроженца Орска не особенно верят в клубе. Главный тренер считает его медленным, но Каменев в АХЛ доказал, что может быть вполне себе скоростным. За две игры, на которые выделяется по 10 минут, вообще нельзя разобраться, какой именно форвард перед тобой, особенно если тебя заставляют только обороняться. Геннадию Величкину стоит подумать над возвращением игрока. В конце концов, это не будет побегом. Каменев может вернуться, но в КХЛ у него будет вторая тройка и 15−17 минут гарантированного времени.

ПЯТЬ НА ALL STAR GAME.

Сразу пять российских игроков примут участие в матче звезд НХЛ. Например, в командах не будет ни одного чешского хоккеиста, кажется, впервые за 23 года. А российских ребят аж на целую пятерку. И ведь еще некоторые не попали. Не могу понять, как в этой компании не оказался Артемий Панарин. Я бы и Артема Анисимова позвал, но ярославец — жертва своего имиджа. Он очень спокойный, скромный, малоразговорчивый, но крайне недооценен. Выбрали Овечкина, но он весь сезон играет хуже Евгения Кузнецова, который правда и сам ожил только в последнюю неделю. У нас там много крутых парней есть. Никита Зайцев, разрывающий шаблоны в первом сезоне. Иван Проворов, который играет по 25 минут. Есть Александр Радулов, ставший лидером команды, хотя и не самым авторитетным игроком. Выбор Малкина, Тарасенко вполне справедливый, а Сергей Бобровский должен был попадать на такую игру вообще без выбора. Он — отдельная команда «Коламбус Боб Джэкетс». Все остальные там зависят только от него.

ТРИ ХУДШИХ ИГРОКА ДНЯ В КХЛ.

Йонас ЭНЛУНД, «Куньлунь».

Возможно, одна из самых больших трансферных ошибок клуба. Совсем нет никакой опасности в важных матчах.

Лукаш РАДИЛ, «Спартак».

От лидера команды в важной игре ждут чего-то больше, чем 0 очков.

Дерек РОЙ, «Трактор».

Нанес всего один бросок в основное время, не реализовал буллит.