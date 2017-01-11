«Номад» снова переиграл «Алтай-Торпедо»

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В отличие от вчерашнего поединка, «Номад» уже в первом периоде обозначил свое преимущество, забросив две шайбы. Два последующих игровых отрезка, как и накануне, завершились минимальной победой хозяев. Итог игры — 4:0.



«Номад» — «Алтай-Торпедо» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).