«Номад» снова переиграл «Алтай-Торпедо»
Сегодня в Астане в рамках чемпионата страны по хоккею с шайбой прошел повторный матч между «Номадом» и «Алтай-Торпедо», сообщает Sports.kz.
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В отличие от вчерашнего поединка, «Номад» уже в первом периоде обозначил свое преимущество, забросив две шайбы. Два последующих игровых отрезка, как и накануне, завершились минимальной победой хозяев. Итог игры — 4:0.
«Номад» — «Алтай-Торпедо» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).
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