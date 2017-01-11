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11 января 2017, 12:06 | Хоккей | Sports.kz

«Номад» снова переиграл «Астану»

Сегодня в Астане в рамках чемпионата страны по хоккею с шайбой прошло очередное дерби между «Номадом» и «Астаной», сообщает Sports.kz.

Сегодня в <span class=error>Астане</span> в рамках чемпионата страны по хоккею с шайбой прошло очередное дерби между <span class=error>Номадом</span> и <span class=error>Астаной</span> сообщает Sports.kz. Увеличить
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В отличие от вчерашнего поединка, «Номад» уже в первом периоде обозначил свое преимущество, забросив две шайбы. Два последующих игровых отрезка, как и накануне, завершились минимальной победой хозяев. Итог игры — 4:0.

«Номад» — «Астана» 4:0 (2:0, 1:0, 1:0).

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